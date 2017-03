CYTech à Mandelieu fête ses dix ans au service de l'industrie et des matériaux

Une journée anniversaire pour fêter ses 10 ans au service de l'industrie : c'est ce qu'organise CYTech, en pleine semaine de l'industrie, jeudi 23 mars dans ses locaux du Mandelieu Technology Center (Allée François Coli) à Mandelieu La Napoule. Cytech, installé à proximité d'un de ses grands clients, Thales Alenia Space, se charge de qualifier des assemblages de matériaux et de pièces à haute valeur ajoutée pour des secteurs stratégiques de l’industrie de pointe. Les dix années de travail qu'elle célèbre, lui ont permis, grâce à un large panel d’offres, d’apporter solutions et validations techniques à des grands groupes, et, plus largement à l’ensemble des entreprises mettant en oeuvre des pièces complexes pour des domaines d’applications tels que l’aérospatial, le nucléaire ou la défense.

"Nous avons voulu profiter de ce dixième anniversaire pour réunir différents acteurs de notre secteur d'activité, ainsi que des corps de métier et des prospects potentiels", explique Damien Dubois, le directeur de cette société technologique de 12 personnes (1 M€ de chiffre d'affaires). Dans ce but a été montée avec l'aide du CARMA (Centre d'Animation Régional en Matériaux Avancés) de Sophia Antipolis, une série de conférences et d'ateliers sur le thème de "Matériaux et Mesures-Expertises et Innovations". Autant d'interventions très pointues et techniques sur des sujets comme "capteurs de force pour environnements sévères", "moyens de cyclages sous vide" ou encore "Développements technologiques sur matériaux hyperstables – collages et assemblages structuraux".

Cette journée, est-il précisé, a été imaginée pour présenter de manière conviviale les enjeux propres à la qualification de pièces stratégiques pour l’industrie. Elle a également été montée pour partager les efforts et l’expertise au quotidien d’ingénieurs et de chercheurs qui travaillent pour l’amélioration des systèmes de mesure et sur la mise en oeuvre de nouveaux matériaux plus résistants, plus légers avec des propriétés remarquables.