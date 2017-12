Daimler (Mercedes) prend le contrôle du VTC Chauffeur Privé

Nouvel exemple du grand tournant que prend aujourd'hui l'automobile face aux nouveaux acteurs de la mobilité comme Uber : le constructeur allemand Daimler, qui possède entre autres les marques Mercedes et Smart, vient de prendre le contrôle de Chauffeur Privé, la plate-forme de VTC française. Le géant de l'automobile a ainsi acquis 50% des actions plus une de la start-up et dans un communiqué commun, annonce qu'il envisage de devenir propriétaire à 100% d'ici 2019. Mercedes, qui comme beaucoup d'autres constructeurs a senti venir le vent des nouveaux services de mobilité, n'en est pas à sa première acquisition dans ce domaine. Le groupe a déjà en portefeuille plusieurs acteurs de mobilité comme Car2go, mytaxi et moovel.

Renault, quant à lui, a fait un pas dans cette direction en rachetant voilà quelque mois Marcel. Deux grands constructeurs qui ont désormais pignon sur rue à Sophia Antipolis qui prend des allures "d'automotive valley" et où se joue une partition de la nouvelle histoire de l'automobile.