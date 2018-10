Data Centers: Euclyde (Sophia) renforce son maillage régional

La société sophipolitaine Euclyde, développeur et exploitant de datacenters régionaux, poursuit ses investissements en rachetant les parts de son partenaire Zayo au sein de Neoclyde, son datacenter de Besançon. Euclyde, qui détient désormais 100% des parts de ce Datacenter, lance ainsi une nouvelle tranche d’investissement en infrastructure tout en préparant l’ouverture d’une nouvelle salle d’hébergement sur ce site. Neoclyde avait été créé en 2012 par Euclyde et Neo Télécoms (désormais Zayo) pour proposer en Franche Comté un Datacenter de nouvelle génération qui réponde aux attentes les plus exigeantes des prospects Bisontins et Franc-Comtois.