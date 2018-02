Data Moove et son "Minitour" dans l'accélérateur européen Data Pitch

La start-up créée en mars 2014 sur le créneau de l'information touristique est la seule start-up française à être sélectionnée parmi plus de 140 start-ups européennes pour le challenge Tourisme de Data Pitch. Elle aura l'occasion de développer son projet de chatbot "Minotour", un assistant personnel intelligent à l'usage de touristes qui visitent une destination.

Une belle opportunité pour Data Moove à Sophia Antipolis : c'est la seule start-up française à être sélectionnée parmi plus de 140 start-ups européennes pour le challenge Tourisme de Data Pitch, l'accélérateur de start-ups européen dans le domaine de la donnée. Proposé par MASAÏ, une communauté ouverte autour d'outils de conciergerie digitale dans le domaine du tourisme, ce challenge porte sur l'"Agrégation de l’offre touristique et assistants personnels intelligents". Jeune pousse créée en mars 2014 par des professionnels de la gestion de la data touristique et du marketing, Data Moove a été retenue pour son projet de chatbot "Minotour" dédié à l’offre touristique locale. Il s'agit d'un assistant personnel intelligent à l'usage de touristes qui visitent une destination. (Sur la photo @DR, l'équipe de Data Moove, de gauche à droite Jean-Claude Guignard, président, Frédéric Bossard, directeur général et Jérôme Berlioz, directeur de projet).

Explorer facilement toute l'offre touristique d'une ville

Pour rappel, City Moove développe une application innovante pour les villes ou plus largement pour des zones touristiques "smart city" qui permet de collecter d’impressionnantes quantités de données touristiques locales sur le web, sans ressaisie, à travers plusieurs sources de contenus (collectivités locales, Métropoles, APIDAE©, Open Agenda© ou même Facebook©) et restitue une information pertinente, dédoublonnée et structurée, accessible en temps réel sur tout support digital (Portail Web, application mobile, Borne interactive, …). L'objectif est de permettre aux visiteurs d’explorer facilement toute l’offre touristique d’une ville pour sa promotion : événements, lieux incontournables à visiter, activités gratuites et payantes, hébergement, restauration, shopping, …

En parallèle, la jeune société sophipolaine a participé en 2017 à la Recherche et Développement d’un nouveau projet nommé PasTime avec plusieurs partenaires, dont l'un de ses actionnaires, EURECOM (Centre de Recherche en Sciences du Numérique) et l’acteur mondial des technologie de l'industrie du voyage, Amadeus. PasTime représente une "brique" supplémentaire à City Moove. Elle propose des recommandations touristiques personnalisées en combinant trois leviers principaux pour articuler l’offre touristique autour d’un profil utilisateur : une base de connaissance exhaustive et qualifiée fournie par la plateforme City Moove, des données de profils utilisateurs "Opt-in" et l’analyse de leurs comportements sur les réseaux sociaux grâce au Machine Learning.

"Minotour", dans la suite loique de City Moove et PasTime

En 2018, Data Moove a décidé de compléter son offre, mais surtout d’entreprendre la suite logique des solutions City Moove et PasTime : avec "Minotour", proposer aux collectivités locales et entreprises du tourisme un assistant personnel intelligent (IPA) ou "Chatbot" afin de diffuser une offre touristique locale personnalisée. C'est pour atteindre ce but et accélérer le "Go-to-market", que Data Moove a proposé sa candidature à Data Pitch, un programme européen dédié aux start-ups proposant différents challenges financés de cycle court (6 mois) autours de la Big Data. Avec succès.