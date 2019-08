DDA sur l'île Sainte-Marguerite : l'événement French Tech de rentrée

Evénement French Tech pas comme les autres, DDA (pour "Déconnectez-vous, Détendez-vous, Amusez-vous") avait été l'an dernier l'un des grands moments de la rentrée start-up azuréenne. Evénement décalé organisé par Cannes is up, le bastion French Tech cannois (il se tient sur l'île Sainte Marguerite avec smartphones confisqués à l'entrée) DDA revient à l'affiche en septembre pour une seconde édition, le 6 septembre de 9h30 à 23 heures... et plus pour ceux qui choisiront de dormir sur l'île.

La formule reste la même autour des trois principes de base : "Déconnectez-vous : on confisque vos téléphones portables pour privilégier des échanges de la vie réelle !"; "Détendez-vous : interdiction de porter un costume, une cravate, des talons ou un tailleur !" "Amusez-vous : des activités sportives et culturelles à partager entre professionnels !" Quelque 300 acteurs innovants du territoire (entrepreneurs, décideurs, investisseurs, institutionnels, journalistes et personnalités) sont attendus pour un moment qui se veut festif, convivial et professionnel.

Au programme, des activités fun et ludiques avec animateurs, de 11h à 17h : Quiz techniques autour de questions comme référencement Google, charisme & leadership, branding, assurance, storytelling, expertise-comptable...; Activités Histoire, Culture & Création (révélations sur le masque de fer, gastronomie azuréenne, création de parfums...); Sports & Bien-être (massages, ping pong, pétanque, crossfit, kayak, basket, paddle, yoga...); jeux (Poker, quizz cinéma...). Viendront ensuite une rencontre avec les décideurs (18h30-19h30), suivie d'un afterwork sur l'île, jusqu'à 23h avec buffet barbecue, soirée DJ et plus (jusqu'à 2h du matin pour ceux qui dorment sur l'île !). De quoi bien aborder la reprise.

Les noms des grands décideurs présents cette année ainsi que toutes les nouveautés de la prochaine édition seront annoncés mardi 27 août à l'occasion d'une conférence de presse à Créacannes.