De Nevers à Monaco, des Azuréens dans le 3ème eRallye Monte-Carlo

Trois voitures SAP Labs à Sophia Antipolis (Tesla, Jaguar I-pace et Nissan Leaf) et deux voitures "Métropole Nice Côte d'Azur" parmi les 40 véhicules électriques ou hydrogènes au départ de Nevers pour la 3ème édition de l'eRallye Monte-Carlo.

Quarante voitures avec au volant des amateurs et des pilotes de notoriété ont pris le départ mercredi à Nevers de la troisième édition de l'eRallye Monte-Carlo. Parmi elles trois voitures de SAP Labs à Sophia Antipolis (Tesla, Jaguar I-pace et Nissan Leaf) sponsorisées par SBCsud, premier réseau sport business de la région Sud. L'occasion pour le laboratoire sophipolitain du géant informatique allemand de mettre en lumière ses efforts dans le domaine de la mobilité douce (il dispose d'une flotte d'une cinquantaine de véhicules électriques à l'usage de ses 250 salariés). (Photo ci-dessus @DR : Quarante véhicules électriques ont pris le départ du eRallye depuis le mythique circuit de Magny-Cours près de Nevers.)

Au départ également deux équipes "Métropole Nice Côte d’Azur" constituées d’Edouard Dieu et Fabien Bovis de la Direction du système numérique et Smart City et d’Anita Bollaro et José Chaillan de la Direction de la santé publique. Ces agents ont été sélectionnés par tirage au sort et connaissent bien les véhicules électriques puisqu’ils sont eux-mêmes utilisateurs de la flotte de véhicules électriques de la Métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre de leur travail. Là également, l'occasion de mettre en valeur les efforts de la Métropole. Avec un parc auto qui compte 17% de véhicules électriques, les habitants disposent de deux services de location de transports électriques (les voitures Izzie et les scooters Cityscoot), tandis que dès 2019, les premiers bus électriques circuleront sur le réseau Ligne d’Azur.

L'eRallye Monte-Carlo est une épreuve de Régularité, inscrite au Calendrier FIA comptant pour le Championnat des Energies Nouvelles et Electrique. Au départ de Nevers, les 40 participants rouleront plus de 1 200 kilomètres à bord de 33 véhicules électriques et 7 voitures à hydrogène. Ils devront réussir 5 étapes ponctuées par 10 zones de régularité et passeront par des routes mythiques de Valence ou de Laragne-Montéglin avant d’arriver en Principauté de Monaco, sur le Quai Albert Ier, la nuit du 27 au 28 octobre. La remise des prix aura lieu dimanche 28 octobre à 18h30.

L'intérieur de la Tesla de SAP.