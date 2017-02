Dental Access ouvre un second centre à St-Laurent-du-Var

Militant de l'accès aux soins dentaires, Dental Access, après avoir lancé un premier centre à Cannes en février 2015 se renforce dans les Alpes-Maritimes et ouvre une seconde antenne à Saint-Laurent-du-Var.

Faire en sorte qu'il n'y ait plus de "sans dents" en facilitant l'accès aux soins dentaires et notamment aux soins d'implantologie et de prothèses dentaires : c'est l'objectif de Dental Access qui a ouvert un premier centre à Cannes en février 2015. Depuis cette ouverture, les problématiques de santé dentaire n’ont pas, ou peu, avancé. D'où la décision d'ouvrir un second centre dans les Alpes-Maritimes. Une ouverture qui avait été initialement envisagée au 1er semestre 2016 et qui s'est concrétisée en ce début d'année 2017 avec l'antenne de Saint-Laurent-du-Var (180, avenue Eugène Donadéi) qui vient répondre à la demande grandissante du bassin niçois.

"L’alarmante proportion de Français renonçant aux soins ne baisse pas, voire augmente, selon le dernier rapport (septembre 2016) de la Cour des Comptes", constatent les responsables de Dental Access que préside Lyssia Chanaï. "Pourtant, comme le soulignent les pouvoirs publics, le défaut de soin dentaire est un élément important de dégradation de la santé en général. Face au manque de réponse et des solutions, les centres de santé dentaire nous renforçons notre présence dans les Alpes-Maritimes."

Que ce soit au niveau des plateaux techniques (imagerie 3D, blocs opératoires semi-stériles…) ou du personnel de santé et d’accueil, les centres Dental Access cherchent ainsi à lutter contre l’idée reçue qu’il faut être "riche" pour avoir une bonne santé bucco-dentaire. En effet, la classification en catégorie "confort" exclut des zones de remboursement de nombreux actes pourtant nécessaires à une bonne hygiène dentaire, et fait exploser les ratios de dépassement en honoraires libres, toujours selon la Cour des Comptes. Et la Côte d’Azur ne fait pas partie des régions les moins chères. Les centres Dental Access couvrent aussi, avec des tarifs plus accessibles, l’ensemble des besoins en soins dentaires, des consultations orthodontiques adulte et enfant jusqu'aux couronnes ou implants.

St-Laurent-du-Var : 180, av Eugène Donadéi. Sortie autoroute A8, à 10 mn de Nice.

Cannes : 5, avenue de Lyon. Proche sortie autoroute A8, à 20 mn de Fréjus.

