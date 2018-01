Département : les thématiques du 10ème Appel à projets santé

Le Département lance son 10ème Appel à projets santé demain, vendredi 19 janvier à 10h30 à Nice dans les locaux de l'Hôtel du Département. Ce nouvel appel à projets santé se concentre sur les thématiques suivantes : le dépistage et le traitement du cancer, incluant les cancers de l’enfant; le traitement des maladies neurodégénératives et du handicap (la perte d’autonomie, les maladies rares ou orphelines, la maladie d’Alzheimer); la e-santé et les nouvelles technologies comme moyen de mieux traiter, d’améliorer la permanence des soins et la diffusion des progrès cliniques; la connaissance de l’impact de l’environnement sur la santé et les moyens pour limiter la vulnérabilité (déterminants de la santé, développement durable, sensibilité et inégalité).

Depuis 2005, le Département cherche ainsi à promouvoir la recherche dans le domaine de la santé afin de favoriser le développement de projets innovants portés par des chercheurs, médecins et associations des Alpes-Maritimes. Cela dans le but d'apporter de meilleurs services de santé à ses habitants. Depuis le lancement, ont ainsi été investis plus de 28,5 millions d'euros pour soutenir les 205 projets retenus. Cette année, le budget attribué à cette nouvelle édition est de 1,5 millions d'euros. La nouvelle campagne qui débute ainsi demain prendra fin en juin 2018 avec la remise des trophées.

Le lancement sera fait vendredi par Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes, en présence du Professeur Daniel Benchimol, cancérologue, et avec l’intervention de Barbara Demeneix, Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, Directrice du Laboratoire Évolution des régulations endocriniennes au CNRS.