Des forages dans la Baie des anges ? : le poisson d'avril de Greenpeace

Et si Total forait dans la Baie des anges ? Ce sera samedi 1er avril le "poisson d'avril" niçois de Greenpeace. Pas si poisson que ça cependant. Car si Total n'a jamais parlé de procéder à des forages en mer face à la Côte d'Azur pour trouver du pétrole, les militants de Greenpeace Nice, ont sauté sur l'occasion du traditionnel poisson d'avril pour sensibiliser les Niçois à un cas bien réel : les projets d'exploration pétrolière de Total au large des côtes brésiliennes, à quelques kilomètres d'un récif corallien unique situé à l'embouchure de l'Amazone.

D'où cette entrée en action ce samedi à Nice. Dans une quinzaine de lieux, les militants, déguisés en cadre de Total, célébreront de faux projets de forage sur des sites naturels ou des emblèmes du patrimoine de leur département. "L'objectif de cette mise en scène du 1er avril est de dénoncer l'absurdité du projet de Total au Brésil" explique Nicolas Baggioni, responsable médias à Greenpeace à Nice. "Nous voulons interpeller les Niçois. Comment réagiriez-vous si Total menaçait votre environnement proche ?"

Afin de soutenir la protection du récif de l'Amazone, les passants seront encouragés à signer une pétition. Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'action menée, lundi 27 mars, par Greenpeace. Une trentaine d'activistes de l'ONG avaient simulé une fausse marée noire en déversant 3 000 litres de mélasse devant l'entrée du siège du pétrolier à La Défense.

Situé au Nord du Brésil, le récif de l'Amazone s'étend sur une zone de 9 500 km² et reste encore largement inexploré. En janvier 2017, une expédition organisée par Greenpeace avec l'appui de scientifiques brésiliens a permis de révéler les premières images de cet écosystème unique, composé de diverses espèces de coraux, d'éponges et d’algues calcaires. Cette zone, située à l’embouchure de l’Amazone, est vierge de toute production pétrolière à ce jour et présente une biodiversité remarquable (lamantins, dauphins, loutres de rivière…).

Des écosystèmes préservés qui, pour Greenpeace, se trouvent désormais menacés.