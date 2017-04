Destination Côte d'Azur France : les "instagramers" à la relance!

Le tourisme azuréen parie sur les hautes technologies et les nouveaux créneaux de communication pour relancer la destination. Il l'avait déjà fait avec les campagnes #CotedAzurFrance et #CotedAzurNow qui avaient suivie l'attentat meurtrier du 14 juillet. Dans ce même esprit, le CRT Côte d'Azur France reçoit samedi une cinquantaine d’instagramers autour d’un programme tourisme et découverte. L'objectif de cet "insta'meet"est d'accueillir sur le territoire une délégation de "Manigers", des managers de comptes Instagram des grandes villes françaises, qui deviendront le temps de cette rencontre, des ambassadeurs de la Côte d’Azur grâce à leur influence sur les réseaux sociaux et à la publication de photos / vidéos / stories, visibles par leurs communautés sur Instagram.

Dans le paysage des communications réalisées via les réseaux sociaux, cette opération constitue une première pour la Côte d’Azur. Elle est montée en partenariat avec la communauté France et locale des "Igers" et ouvre à une visibilité importante pour le territoire. Sont attendus demain environ 30 Managers (managers de comptes Instagram de grandes villes françaises), ainsi qu'une vingtaine d'instagramers azuréens et 5 Top influenceurs européens (manigers de capitales européennes). De quoi véhiculer bien des photos de la Côte d'Azur sur le réseau Instagram.

Une présence surprise est d'autre part annoncée aux instagramers. Mais chut. On ne sait pas d'autre part si les instagramers rencontreront les "influenceuses", youtubeuses et instagrameuses, invitées à Saint-Paul de Vence par l'e-commercçant niçois easyparapharmacie pendant trois jours. Mais sûr, les deux événements conjugués, on parlera de la Côte d'Azur sur les réseaux sociaux!