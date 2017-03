Destination Côte d'Azur France : un nouveau plan de relance à 2,4 M€

Touchée par l'attentat de Nice du 14 juillet, la destination Côte d’Azur France poursuit les efforts de relance de son tourisme. Après la mise en place d’une stratégie faisant des Azuréens et des touristes des prescripteurs touristiques et des porteurs de notoriété positive (via les hashtags CotedAzurFrance et CotedAzurNow partagés plus de 235 000 fois), la destination renforce encore ses actions dès ce mois de mars 2017. Dans ce but vient d'être signé à Paris un partenariat pour la mise en œuvre d'un nouveau plan de relance à hauteur de 2,4 millions d’euros.

Ce partenariat a été signé à Paris par David Lisnard, président du CRT Côte d’Azur France et Christian Mantei, Directeur général d’Atout France. Il est précisé que cette année, le CRT Côte d’Azur France avec le Département des Alpes-Maritimes et ses partenaires azuréens, notamment les offices de tourisme de Nice, Cannes et Antibes-Juan-les-Pins, vont investir un million d’euros dans la relance. La même somme est investie par Atout France. Enfin, les compagnies aériennes dont easyJet et les Aéroports de la Côte d’Azur abondent de manière cumulée à hauteur de 433.000 euros. Soit un total de plus de 2,4 M€.

Lancé début mars sur une quinzaine de marchés internationaux, ce dispositif d’envergure vise à renforcer la fréquentation touristique internationale de la Côte d’Azur France. Il est piloté par le CRT et Atout France, et déployé à l’international par le réseau de l’Agence de développement touristique de la France.

Les principales actions de ce plan de relance sont :