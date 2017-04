Deux étudiants niçois au palmarès des Etoiles de la Pub

Etudiants de Com Institute, filière communication de l'école de commerce ISCAE Education à Nice, Marouan Chaiberras et Julien Lesne ont décroché à Lille le prix du jury du meilleur pitch dans le cadre du concours "Les Étoiles de la Pub".

Marouan Chaiberras et Julien Lesne, deux étudiants niçois de Com Institute, la filière communication de l'école de commerce ISCAE Éducation, ont décroché hier soir à Lille le prix du jury du meilleur pitch dans le cadre du concours "Les Étoiles de la Pub". Etudiant en BTS communication première année, ils ont présenté un pitch dynamique, mettant en avant des solutions de communication innovantes pour la chaîne de restaurants Del Arte. En trois minutes chrono, ils ont présenté leur stratégie de communication et ont argumenté sur les moyens choisis.

Avec succès. Ils ont en effet réussi à convaincre par leur professionnalisme et leur naturel en rappelant à l'auditoire qu'ils étaient "les plus Italiens des Français" concluant par un "issa Nissa" enthousiaste ! Une prestation qui, avec le prix, leur a valu un chèque de 500€ et la promesse de voir leur stratégie mise en œuvre par Del Arte. Une seconde équipe de Com Institute était montée pour la finale à Lille le 20 avril. Caroline Soler et Alexis Chevrier de mastère 2 ont créé une affiche tout en couleurs et fraîcheur pour SoGood – et sont arrivés second de la catégorie affiche

Organisé depuis 10 ans par l'association étudiante Citépub Citécom, les Étoiles de la Pub est un concours ouvert à tous les étudiants de France. Il a pour vocation de mettre en relation les jeunes talents avec des professionnels de la communication. Les étudiants peuvent choisir parmi 3 catégories : affiche, spot et pitch. Le principe est simple : une catégorie - un annonceur - un brief - une demande à respecter, une problématique à résoudre.

Cette année, les 300 participants ont eu quelques semaines pour plancher sur leurs projets et les envoyer au grand jury. Une sélection est effectuée par des publicitaires de renom et des annonceurs. Les étudiants sélectionnés sont alors conviés à la finale à Lille. Sur la scène du théâtre Sébastopol, les jeunes talents de la pub ont à défendre leur production respective devant un parterre de professionnels et de partenaires, encouragés par plus de 1000 personnes.