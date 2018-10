Deux nouveaux campus des métiers sur le numérique et les parfums

Deux campus des métiers et des qualifications autour du "Numérique" et des "Arômes - Parfums – Cosmétiques" ont été labellisés par le Ministère de l’Education Nationale pour la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’occasion du 5ème appel à projets. Portés par Université Côte d’Azur en partenariat avec les académies de Nice et Aix-Marseille, par la Région SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur et par l’ensemble des collectivités concernées, ils ont pour objectif de mettre en relation l’ensemble des formations du secteur de l’enseignement secondaire et supérieur de Bac-3 à Bac+8. Il s'agit également de développer de nouvelles formations qui répondent aux besoins actuels et futurs des entreprises des deux secteurs d’activités.

Après le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, c’est donc au tour de deux autres activités importantes de la Côte de bénéficier de la mise en place de leur campus des métiers et des qualifications. Le campus du "Numérique" concentre l’essentiel de son action sur les métiers du numérique, avec une focalisation sur les métiers liés au développement logiciel, interface homme-machine, sciences des données, intelligence artificielle, objets connectés et systèmes autonomes. Il répond à la situation de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur avec en particulier la technopole de Sophia Antipolis, ainsi qu'aux enjeux nationaux et internationaux liés au numérique.

Le campus "Arômes - Parfums – Cosmétiques" sera évidemment implanté en pays de Grasse avec le soutien de la communauté d’agglomération et de la Mairie de Grasse. Université Côte d’Azur y a déjà développé des programmes en enseignement et recherche dans ce domaine avec des collaborations public-privé, du transfert de technologie et d’actifs de propriété intellectuelle et des outils communs avec le tissu socio-économique grassois comme la plateforme ERINI.