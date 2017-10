DHL Express Nice passe au 100% électrique en centre-ville

L'agence DHL Express de Nice, basée à l'aéroport, sera la première du groupe à passer en France aux livraisons 100% électrique en centre-ville. En 2018, cette expérience qui fait office de projet pilote pour DHL concernera 150.000 colis.

L’agence DHL Express de Nice va passer aux livraisons 100% électrique en centre-ville. Un pas de plus, car elle traite déjà les livraisons et enlèvements de colis pour 70% de la ville avec des véhicules électriques, soit plus de 700 colis chaque jour. Dans ce domaine, l'agence niçoise (une quarantaine de personnes) représente à elle seule 25% des livraisons vertes réalisées par DHL Express en France. Mais à partir de novembre, elle ira encore plus loin et Nice deviendra la première ville en France qu'elle couvrira en tout électrique avec son partenaire AlternMobil. En 2018, cette expérience concernera ainsi environ 150 000 colis et permettra au site de Nice d’économiser plus de 50 tonnes de CO2 par rapport à l’année 2017.

C'est ce programme de "transport vert" que Michel Akavi, PDG de DHL Express France est venu présenter ce matin sur le site de Nice, dans la zone de Fret de l'Aérogare de Nice Cote d’Azur. Pour assurer ce challenge, 4 fourgons électriques Nissan e-NV200, viennent renforcer la flotte électrique de l’agence niçoise (ils ont la particularité d’utiliser l’énergie cinétique pour se recharger dans les descentes). Cette flotte électrique est déjà composée de 5 GOUPIL, des utilitaires électriques fabriqués par Goupil Industrie, société basée dans le sud-ouest de la France et d’un triporteur à assistance électrique. Désormais, ce sont donc 10 véhicules électriques qui vont sillonner la ville de Nice.

"Engagée dans une véritable démarche de logistique verte, DHL est à l’avant-garde des innovations en la matière", a souligné Michel Akavi. "En France, DHL Express est la première entreprise du secteur à avoir adopté les triporteurs dès 2005 et, d’ici 2020, 15% de notre flotte en France sera électrique. D’ici 2025, 70% de nos livraisons du dernier kilomètre seront réalisées avec des solutions zéro émission. Notre expérience à Nice fait office de projet pilote pour nous. Il s’agit de la première ville que nous livrons en 100% électrique ! Cela prouve bien que des alternatives existent et que les expressistes peuvent d’ores-et-déjà se donner les moyens d’avancer vers la réduction des émissions de CO2."