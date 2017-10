Digital, cybersécurité et cloud : EPF Partners met 10 M€ dans Squad

Une aventure qui a commencé à Sophia et se poursuit au niveau national. Eric Guillerm et Marc Brua, fondateur en 2002 d'Aequalis revendue en 2007, ont créé en 2010 Squad, une SSII qui associe digital avec cybersécurité et cloud. Avec l'entrée d'EPF Partners, la société qui prévoit 27 M€ de chiffres d'affaires en 2017 avec 300 collaborateurs entre Paris, Aix-en-Provence, Toulouse, Lyon et Sophia va accélérer sa croissance interne et externe.

Les SSII ont actuellement le vent en poupe. Tout particulièrement celles qui associent digital avec cybersécurité et cloud. C'est le cas de Squad, basée à Paris mais avec une implantation et un historique à Sophia Antipolis, société qui vient de voir entrer dans son capital à hauteur de 10 M€, EPF Partners, spécialiste reconnu du Capital Investissement SmallCap en France et récemment racheté par Apax partners. L'entrée au capital se fait aux côtés des managers (les deux co-fondateurs, Éric Guillerm, président, Marc Brua, directeur général, et quatre cadres associés), qui conservent le contrôle du groupe.

Cet apport financier permettra à Squad, créée en 2010, d’accélérer sa croissance et de réaliser différentes acquisitions pour renforcer son offre et accentuer son avantage concurrentiel sur ses marchés. Avec un chiffre d’affaires prévu en 2017 de l’ordre de 27 millions d’euros et réunissant près de 300 collaborateurs répartis sur cinq agences (outre Sophia, Paris, Aix-en-Provence, Toulouse et Lyon), Squad se place au service de la transformation du Système d’Information de ses clients. Le groupe intervient sur trois pôles d’expertises complémentaires et articule son offre autour de la cybersécurité, de la virtualisation des infrastructures et du développement d’applications.

C'est ce positionnement unique qui lui permet de connaître chaque année une hyper croissance et de répondre efficacement aux nouveaux enjeux digitaux des grands comptes. Des clients comme Orange, SFR, La Française des Jeux, Naval Group, Amadeus ou CMA CGM…

Fort de l’entrée en capital d’EPF Partners, Squad va pouvoir lancer sa nouvelle stratégie de développement. Elle doit lui permettre de conjuguer croissance organique, en recrutant massivement de nouveaux experts (objectif de 200 recrutements par an jusqu'en 2019), et croissance externe en particulier pour renforcer le pôle cybersécurité ou pour compléter ses implantations géographiques. La barre a été placée haute : réaliser un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros en 2021.

Quant aux deux fondateurs de Squad, Marc Brua et Éric Guillerm, ils ne sont pas inconnus dans la technopole. Marc Brua, qui était de l'aventure Neurocom à la charnière des deux siècles, avait fondé en 2002 la SSII Aequalis, quand Neurocom avait disparu. Il l'avait lancée justement avec Eric Guillerm, ancien directeur général de Netsecure. Aequalis avait bien grandi, avait été revendue en 2007 et a débouché sur la fusée Squad.