Digital Innovation Makers Summit : le trophée Big Data pour France Labs

La start-up niçoise France Labs, éditrice de Datafari (moteur de recherche clé en main), a confirmé sa place d’acteur innovant dans le Big Data. Elle a remporté le trophée Big Data du Digital Innovation Makers Summit (DIMS) dont la seconde édition s'est déroulée récemment à Paris. Le Digital Innovation Makers Summit est un évènement réunissant une cinquantaine de startups innovantes pour interagir sur leurs innovations avec plus de 150 responsables innovations et digital de grands comptes.

C'est en présentant Datafari avec sa capacité à fouiller les données dans le big data, et en montrant son aptitude à gérer des projets grands comptes, que France Labs a remporté le trophée de la catégorie Big Data. "Datafari continue de séduire les clients par sa capacité d’exposer des données parfois perdues dans la masse d’informations stockées dans les systèmes d’informations. Avec le temps, nous murissons aussi dans notre capacité à gérer des projets d’ampleur, venant de grands comptes, et c’est aussi ça je pense qui a séduit les responsables Innovation et Digital des grands comptes prenant part au DIMS", explique Cédric Ulmer, président cofondateur de France Labs.

A noter que France Labs a sorti en septembre une nouvelle version Datafari 4.1, 6 mois après la 4.0. L'occasion d'amener de nouvelles fonctionnalités, ainsi qu'une clarification des différences entre la version libre Communautaire, et la version propriétaire Entreprise. Sur ce dernier point, les fonctions les plus avancées ont été réservées en priorité pour la version Entreprise. Parmi les fonctionnalités absentes de la version libre, figurent la clusterisation multi-serveurs (Big Data), le monitoring des systèmes (Exploitation), l'optimiseur automatique de pertinence, l'annotator pour les systèmes d'IA (Pertinence), le chiffrement et la gestion graphique des AD (Sécurité).