Disparition de Paul Allen (65 ans), co-fondateur de Microsoft

Pionnier de l'informatique personnelle, visionnaire, Paul Allen, co-fondateur de Microsoft est décédé à l'âge de 65 ans. Il a succombé lundi à une récidive après avoir survécu deux fois au cancer. Paul Allen avait co-fondé Microsoft avec Bill Gates en 1975 avant de quitter le géant du logiciel en 1983. Il était devenu milliardaire (une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars) en revendant plus tard, autour de l'an 2000, les actions qu'il avait gardées faute d'un accord à son départ. Philanthrope, figure du sport, Paul Allen avait entre autres fondé Stratolaunch, autour de l'ambitieux projet d'un avion géant capable de lancer des fusées dans l'espace, un avion actuellement testé en Californie.

Paul Allen qui possédait l'un des plus beaux mega-yachts du monde, l'Octopus, était également un hôte de la Côte d'Azur et plus particulièrement du port Vauban et de son quai des milliardaires à Antibes.