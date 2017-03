E-Commerce One to One à Monaco : le RDV du commerce de l'ère digitale

C'est le grand rendez-vous d'affaires européen de l'e-commerce qui a commencé aujourd'hui mardi au Grimaldi Forum de Monaco et qui se poursuivra jusqu'à vendredi soir. Pour la 7ème édition d'E-Commerce One to One, près 1500 décideurs ont été sélectionnés : deux tiers d’e-marchands, marques et distributeurs, et un tiers de partenaires qui viendront présenter leurs dernières innovations. Au programme des trois journées sont inscrits du business, des interventions exceptionnelles et du networking de haut niveau.

Plus de 130 conférences et 4.000 RDV One to One sont ainsi proposés pour accompagner les invités à avancer sur leurs projets. Six plénières notamment, menées par de grands acteurs, permettent d'aborder les sujets clés du secteur. Pour l'exemple Salesforce a ouvert le ban avec Adidas en fin de matinée aujourd'hui avec une conférence sur le thème "Acquérir un consommateur dans un Monde Digital changeant". Ce soir ce sera au tour de Microsoft, d'intervenir avec Steven Sirich, General Manager Bing Ads sur le sujet "Intelligence Artificielle, Bots, Cognitive Services…Transformer le commerce à l’ère du digital".

Demain, ce seront des représentants de Google et d'Alibaba qui animeront les plénières du jour sur le thème de L'âge de l'assistance (par le numérique) et sur une évolution culturelle chinoise qui est en passe de devenir le moteur de toute innovation retail mondiale. Et vendredi, place à IBM sur la transformation digitale et le parcours client, puis Accenture sur le Quantum Commerce qui vise à remplacer l'e-commerce !

Petit essai d'éclairage. Peut-on imaginer prendre en photo un manteau porté par un inconnu et pouvoir l’acheter immédiatement en ligne sans jamais sortir son portefeuille ? Rêve ou réalité ? Accenture, au salon monégasque, propose de toucher du doigt sur scène ces innovations du Quantum Commerce, innovations qui annoncent une nouvelle génération de consommateurs qui achètent en se servant abondamment de tous les avis des réseaux sociaux et paient, en jouant uniquement du pouce sur un écran tactile, du début à la fin…

Plus de 130 partenaires présenteront de leur côté leurs innovations. Ils ont été sélectionnés sur 400 sociétés en ayant fait la demande. On y retrouvera toute une nouvelle vague de start-up qui se mettent au service de l'e-commerce pour la livraison, le SAV (Service après-vente), les bots sur-mesure pour services clients, l'intelligence artificielle, les recommandations personnalisées, la stratégie omnicanal, l'amélioration des taux de conversion, etc. Tout un monde en marche!