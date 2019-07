E-scooters : 1 M€ de la Banque des Territoires pour eccity lease

La Banque des Territoires, une direction de la Caisse des Dépôts, vient d'investir 1 M€ dans la filiale leasing d'eccity, le constructeur grassois de scooters électriques. Pour la banque, cette solution de location longue durée doit permettre le verdissement du parc de deux roues motorisés.

Un bon coup de pouce pour le constructeur grassois de scooters électriques eccity et pour la mobilité électrique à deux roues en général. La Banque des Territoires a décidé d'investir 1 M€ dans sa filiale eccity lease qui propose une solution de location longue durée. Cette solution a été montée pour ceux, de plus en plus nombreux, qui souhaitent une alternative à l’achat afin de se libérer des contraintes liées à l’acquisition de leur propre moyen de transport et qui recherchent un mode de consommation centré sur l’usage plutôt que la propriété.

L'offre s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, publics et privés, notamment les collectivités, les entreprises et les professions libérales, pour leurs déplacements quotidiens. (Photo : dans son atelier de Grass, Christophe Cornillon devant un de ses scooters électriques)

"L’investissement de la Banque des Territoires dans eccity lease vient parfaitement compléter la palette de solutions innovantes à disposition des territoires, pour une mobilité du quotidien plus durable et plus inclusive," explique Pierre Aubouin, de la Banque des Territoires. "Cela au bénéfice de territoires plus attractifs, car soulagés d’une partie de la pollution atmosphérique et sonore, tant pour leurs résidents que leurs visiteurs. La solution de location longue durée de scooter électrique proposée par eccity lease doit permettre d’accélérer le verdissement du parc de deux-roues motorisés qui était jusqu’ici freiné par une offre limitée de véhicules relativement onéreux à l’acquisition"

Pour Christophe Cornillon, président-fondateur d’eccity motocycles, "cette levée de fonds est en adéquation totale avec notre mission d’entreprise : démocratiser l’accès aux scooters électriques. L’obstacle du financement est aujourd’hui levé grâce au leasing. Désormais, notre solution de transport propre et innovant est accessible au plus grand nombre". Fabricant français de scooters 100 % électriques, deux et trois roues, de catégorie 50 et 125, eccity met en avant à cette occasion son action en faveur de la transition énergétique avec des deux-roues dont le bilan carbone est environ dix fois inférieur à tout autre deux-roues motorisé thermique tout en présentant les mêmes performances que leurs homologues à énergie fossile (autonomie, vitesse, agrément de conduite, sécurité…).