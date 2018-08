Eccity choisit le crowdfunding pour financer son scooter 3 roues

En plein développement, le fabricant et commercialisateur grassois de scooters électriques, Eccity, cherche à lever 1 million d'euros pour poursuivre sa croissance. Il a choisi pour celà la voie du crowdfunding (ou financement participatif) qui lui est apparue comme une solution et une opportunité majeure et, pour trouver ce financement qui lui donnera les moyens de réaliser sa stratégie et plus particulièrement de lancer son 3 roues, Christian Cornillon, président et fondateur, a retenu la plateforme Wiseed. Eccity, qui se trouve actuellement en phase de vote, une étape du processus de sélection, fait aussi appel au soutien de sa communauté, une communauté qu'il a su faire grandir depuis sa création en 2011.

Le projet actuel consiste à mettre sur le marché un scooter électrique à 3 roues catégorie 125 à la tenue de route unique au monde, est-il expliqué sur la plateforme de financement participatif. Ce nouveau modèle vise une clientèle de collectivités, entreprises et particuliers qui souhaitent s'affranchir des embouteillages urbains tout en se rassurant avec la stabilité et la sécurité inhérents au 3 roues, grand succès depuis 10 ans notamment en France. Une version cargo et une version 50 sont également en développement pour les marchés de la livraison, toujours avec l'inclinaison brevetée.