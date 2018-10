Eccity (Grasse) dévoile son nouveau Model3 au Mondial de la Moto

Eccitymodel3, un trois-roues électrique pendulaire unique au monde. L'occasion également de trouver de nouveau actionnaires à travers une levée de fonds de 1 M€ en cours sur la plateforme de crowdfunding Wiseed.

Le constructeur grassois de scooters électriques, eccity est actuellement au Mondial de la Moto à Paris jusqu'au 14 octobre, pour lancer son eccitymodel3, un nouveau trois-roues électrique pendulaire unique au monde. Christophe Cornillon, président-fondateur, a ainsi présenté son modèle lors d'une conférence de presse à l'ouverture du salon. C'est un 125 à trois-roues avec deux roues motrices à l'arrière. Sa grande particularité. Les deux roues situées à l'arrière, visent à renforcer la stabilité et la motricité, et ainsi obtenir une tenue de route irréprochable.

Ce modèle, explique le constructeur, permet de naviguer aisément dans un trafic dense, sans émission polluante. Avec sa batterie de 6 kWh, l'autonomie sera de 100 km, et sa vitesse maximale de 110 km/h. Eccity a notamment breveté une cinématique qui permet au conducteur de pencher son véhicule dans les virages jusqu'à 37°. En plus d'une bonne stabilité, ce trois-roues avance une distance de freinage améliorée de 20% par rapport aux traditionnels deux-roues ainsi qu'une maniabilité exceptionnelle.

Pour les ingénieurs d'eccity, ce sont deux années de recherche et de développement qui ont été nécessaires pour mettre au point ce modèle bientôt homologué. Le nouveau véhicule se destine aux particuliers urbains et péri-urbains, ainsi qu'aux collectivités et entreprises désireuses de rouler sans émission de particules polluantes, en toute sécurité et avec les plus eccity : silence, vivacité, légèreté.

"Les villes et leurs habitants sont de plus en plus réticents lorsqu'il est question de véhicules thermiques ! Avec eccity, le problème ne se pose pas. Que ce soit à 2 et maintenant à 3 roues, il est facile de circuler proprement dans les mégalopoles !" souligne Christophe Cornillon qui, pour assurer le financement de ce modèle, a lancé sur la plateforme Wiseed une opération de crowdfunding actuellement en cours visant à lever 1 M€. Le salon parisien devrait ainsi contribuer à recruter des actionnaires.

Ce model 3 est produit sur le site historique d'eccity à Grasse. Son prix ne devrait pas dépasser 10.000 € après déduction du bonus écologique. Les pré-commandes sont d'ores et déjà lancées. Une version cargo sera également développée en 2019 à destination des professionnels de la livraison qui souhaitent s'affranchir des embouteillages tout en se rassurant avec la stabilité et la sécurité inhérentes aux trois-roues.