Economie de la fonctionnalité : Immaterra va former les "startups"

Et si vous vous serviez des nouveaux concepts de l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération pour faire décoller votre start-up et l'inscrire dans un schéma de développement durable. Le programme EFC Startups que lance l'Incubateur PACA-Est avec Immaterra (collectif piloté par Christophe Sempels, l'un des initiateurs de la méthode), vous en donne l'occasion. Pour en savoir plus, l'incubateur PACA Est organise avec ImmaTerra et SKEMA une réunion de présentation du nouveau programme d’accompagnement "EFC Startups" le lundi 24 septembre de 12 à 14 heures au Business Pôle à Sophia Antipolis.

La démarche, est-il précisé, pourra s’avérer particulièrement intéressante pour les startups n’ayant pas complètement validé leur modèle économique et/ou à la recherche de nouvelles pistes de développement, ou encore celles présentant des enjeux de traçabilité des approvisionnements. A l’occasion de la réunion, sera présenté en particulier le déroulé du programme ainsi que les modalités de candidature et de sélection.

Jusqu'à présent le mouvement Cap EF qui a donné naissance à Immaterra, s'était surtout intéressé à des entreprises déjà solidement implantées (Tournaire, Areco, Courrin pour la Côte comptent parmi les pionniers). Mais l’incubateur a fait le constat d’un besoin croissant de travail sur les modèles économiques, notamment coopératifs, alors que peu de méthodes ont prouvé leur efficacité. Et il a identifié une démarche ayant des résultats clairement mis en évidence par ImmaTerra et SKEMA. D'où le lancement de ce nouveau programme dédié aux startups.

