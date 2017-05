Economie du travail : les plus grands experts mondiaux réunis à Sophia

Mondialisation, digitalisation, robotisation : comment va évoluer le travail ne serait-ce que dans les 10 à 15 ans qui viennent ? La question a de quoi bousculer alors qu'aux Etats-Unis, les prévisions à l'horizon 2030 vont à ce que les emplois de 4 Américains sur 10 soient remplacés par des robots. On suivra aussi avec attention le congrès mondial qui se tiendra au Gredeg de Sophia Antipolis les jeudi et vendredi 1er et 2 juin, congrès qui réunira les têtes chercheuses en économie du travail soit une quinzaine d'experts mondiaux au plus haut niveau qui mettront en commun leurs travaux.

Ces grands experts, dont les noms sont souvent évoqués parmi les futurs nobélisables, viennent d’Europe et des Etats-Unis à l’invitation conjointe de Francesco Vona, coordinateur du congrès, économiste à l’OFCE-Sciences Po et professeur associé à SKEMA Business School, du GREDEG, le laboratoire de l’Université de Nice Sophia Antipolis et de Ludovic Dibiaggio, également professeur d’économie à SKEMA.

Pendant deux jours, ces chercheurs vont partager leurs travaux sur les impacts sur le marché du travail qu'ont les nouvelles technologies numériques et le commerce international. L’un d’entre eux, l’américain David Autor, est un économiste mondialement connu dont les travaux font référence. Il intervient d’ailleurs régulièrement sur des sujets tels que l’impact de la Chine sur l’emploi aux Etats-Unis ou la robotisation, un problème qui agite beaucoup la société américaine en ce moment.

Présents, les économistes Ariell Reshef de Paris School of Economics, Matias Cortes de Manchester University et Anna Salomons de l’Université d’Uthrecht aux Pays-Bas, sont également de grands experts mondiaux en économie du travail.