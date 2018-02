EcoWatt : "signal Orange" renouvelé mais aucun risque de coupure

La Métropole Nice Côte d'Azur, qui a relayé hier "l'alerte EcoWatt", a nettement forcé le trait en parlant de "risque élevé de coupure d’électricité entre 18h et 20h dans notre région". C'est ce que signale EcoWatt qui confirme avoir bien lancé "un signal orange" qui est d’ailleurs renouvelé ce soir. Par contre, est-il précisé, "il s’agit d’un "signal" et non d’une "alerte" et ce signal n’est pas associé à un risque de coupure électrique". Un risque qui existait bel et bien il y a quelques années mais qui s'est nettement estompé depuis que des travaux de renforcement des infrastructures ont permis de sécuriser l'alimentation de la "péninsule électrique" qu'est la Côte d'Azur.

En clair, suivez les instructions de modération de la consommation électrique à chaque risque de pic de consommation. C'est un geste éco-citoyen, bien dans le fil de la transition énergétique en cours. Mais ne paniquez pas : le réseau tient bon désormais et ne va pas s'effondrer au moindre coup de froid.

Et d'enfoncer le cou. "Concrètement EcoWatt prévoit et signale les "pics de consommation d’électricité", afin de permettre à chacun d’adapter son comportement et d’adopter les éco’gestes. Ces pics de consommation sont les périodes où notre système électrique est le plus sollicité et émet le plus de gaz à effet de serre – ils ne sont donc pas corrélés à des risques de coupure sur le réseau électrique."

A noter que le collectif EcoWatt regroupe 7 partenaires, dont le fondateur RTE, mais aussi l’Etat, l’Ademe, Monaco, les grandes collectivités locales et le gestionnaire de distribution d’électricité, Enedis.