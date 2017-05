Ecriture de scénarios : Cannes ouvre un Institut du Storytelling

Dans le cadre de son futur technôpole de l'image et de l'économie créative, la ville de Cannes avec Vivendi/Canal+ annonce la création d'une chaire internationale du "storytelling", cet art de raconter pour capter l'attention et susciter l'émotion. Premier maillon : un Institut du Storytelling avec l'ouverture l'an prochain d'une formation à l'écriture de long métrage.

Attirer, former et diplômer à Cannes, ville mondiale du cinéma, les meilleurs talents de l’écriture de scénario de long-métrage recrutés parmi les étudiants français, américains et internationaux : c'est l'objectif de l’Institut du Storytelling de Cannes dont le lancement a été annoncé hier en plein démarrage du Festival du Film. Sous ce nom se cache une première formation à l’écriture de long-métrage. Elle se mettra en place dès 2018 en collaboration avec l’Association Française du Festival International du Film et UCLA TFT (University of California Los Angeles, School of Theater, Film and Television), classée parmi l’élite des écoles d’arts du spectacle et du divertissement dans le monde.

Achever l’écriture complète d’un projet de scénario de long métrage

Mais l'opération va bien au-delà de cet Institut du Storytelling. Il représente le premier volet de la Chaire internationale du Storytelling Cannes - Vivendi/Canal+ qui vient s'inscrire dans le cadre du futur pôle universitaire cannois. Financée par Vivendi et annoncée hier par la mairie de Cannes, l'Université Côte d’Azur, Vivendi et Canal+ cette chaire proposera des formations de haut niveau dans le domaine des écritures et du scénario, en partenariat avec UCLA TFT.

Pour sa première édition, l’Institut du Storytelling, hébergé dans des locaux à la fois universitaires et municipaux, s’adressera à une dizaine d’étudiants qui bénéficieront des enseignements et de l’accompagnement des plus grands spécialistes de l’écriture et de la production cinématographique. Un mot aussi sur le Storytelling. En français "mise en récit" ou "communication narrative", c'est une méthode de communication fondée sur une structure narrative du discours qui s'apparente à celle des contes, des récits. Le storytelling se veut une attitude active qui vise à capter l’attention et à susciter l’émotion.

Dans ce domaine, les étudiants devront achever l’écriture complète d’un projet de scénario de long métrage en six semaines, accompagnés par des enseignants spécialisés d’UCLA TFT et d’UCA, dont deux semaines seront consacrées à des master classes et à des discussions avec des professionnels reconnus, à des projections particulières et à d’autres activités s’inscrivant dans le cadre du Festival de Cannes. D’autres formations sont en projet, notamment dans le domaine des séries, pour un travail de création en pool d’auteurs.

Un des maillons du technopôle de l'image et de l'économie créative

La création de cette chaire vient aussi s'inscrire dans un projet plus ample. La mairie de Cannes concrétise un projet phare et structurant d’aménagement d’un technopôle de l’image et de l’économie créative à l’ouest de la commune (photo ci-dessus). Au sein de ce technopôle, Université Côte d’Azur proposera à 1000 étudiants des formations d’excellence. Celles-ci seront en partie dédiées aux métiers de l’écriture et de la création de contenu en lien étroit avec les événements accueillis par la ville de Cannes.

Pour Vivendi comme pour Canal+, premier partenaire du cinéma français et leader européen de la production et de la distribution de films et séries avec Studiocanal, les talents sont au coeur de leur développement. Le soutien à des formations innovantes et de très haut niveau vise à permettre l'éclosion d'une nouvelle génération de créatifs, notamment dans l’art du storytelling, pour toucher de nouveaux publics en Europe et au-delà. L'ambition cannoise s'inscrit dans cette ligne. A suivre.

La signature de la convention créant l’Institut du Storytelling. Sur la photo de gauche à droite, Jean-Marc Gambaudo, président d’Université Côte d’Azur, Frank Cadoret, directeur de Vivendi, David Lisnard, maire de Cannes, Pierre Lescure, président de l’Association Française du Festival International du Film, Teri Schwartz, doyenne de l’University of California Los Angeles, School of Theater, Film and Television, et Maxime Saada, Directeur général de Groupe Canal+.