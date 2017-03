EDHEC : Emmanuel Métais succède à Olivier Oger, l'emblématique DG

La grande école de commerce de Nice a choisi un successeur à Olivier Oger, à la barre de l'institution depuis 1988. Nommé au poste de Directeur Général du Groupe EDHEC, Emmanuel Métais, spécialiste de management et de stratégie disruptive, est basé sur le campus de Nice et occupe depuis 2015 le poste de Directeur des programmes Masters. Il prendra ses fonctions au 1er juillet 2017.

C'est Emmanuel Métais qui succèdera à Olivier Oger, l'emblématique patron de l'EDHEC Business School, à la barre depuis 1988. Près de trente ans! L'école de commerce a annoncé en effet aujourd'hui la nomination d'Emmanuel Métais au poste de Directeur Général du Groupe EDHEC. Sa prise de fonction sera effective au 1er juillet 2017 sachant qu'Olivier Oger l'accompagnera jusque fin 2017. Le processus de recrutement avait été engagé il y a quelques mois. Le comité de sélection a alors procédé à l'étude de candidatures internes comme externes, en s'appuyant sur les recherches menées par le cabinet Korn Ferry International. Au terme de sa mission, le comité a recommandé le profil d'Emmanuel Métais au Conseil d'administration, qui a validé ce choix à l'unanimité lors de sa réunion du 13 mars 2017.

Un spécialiste des stratégies disruptives

Basé à Nice, Emmanuel Métais, 48 ans, travaille depuis plus de 20 ans au sein de l'EDHEC Business School, où il occupe le poste de Directeur des programmes Masters depuis 2015. Titulaire d'un PhD in Strategic Management, Emmanuel est professeur de stratégie. Ses thèmes de recherche portent notamment sur la stratégie d'entreprise, plus particulièrement les stratégies disruptives et la performance des fusions-acquisitions. Il est auteur ou co-auteur de nombreuses publications sur ces thématiques dans des revues académiques françaises et internationales.

Emmanuel Métais a dirigé le département "Management & Stratégie" de l'EDHEC Business School entre 1997 et 2005. Il a porté plusieurs transformations majeures dans l'institution : après avoir supervisé en 2002 la première accréditation AACSB de l'EDHEC, il a dirigé le portefeuille des programmes internationaux post-graduate de 2005 à 2008 et pris la direction de l'EDHEC Global MBA de 2006 à 2015. Il a ainsi accéléré le développement de ce programme stratégique, qui est successivement entré dans le classement mondial de The Economist (aujourd'hui 24ème mondial et 3ème français) puis du Financial Times (en 2017, 74ème mondial et 3ème français).

Poursuivre la conquête du Top 10 des Business Schools européennes

"Je souhaite m'appuyer sur nos points de force distinctifs, comme la soif d'entreprendre et de questionner l'ordre établi, nos expertises de réputation mondiale ou encore notre réseau de diplômés très impliqué, pour engager rapidement mon projet par lequel l'EDHEC poursuivra sa conquête du Top 10 des Business Schools européennes", a assuré Emmanuel Métais.

Pour Bruno de Pampelonne, président du Conseil d'Administration de l'école, le parcours professionnel et les projets menés par le nouveau DG, son expérience internationale combinés à son solide profil académique "seront autant d'atouts pour amplifier l'ambitieux programme de développement de notre école. Notre stratégie "make an impact" dans le monde des entreprises, de la recherche, de l'entrepreneuriat ou encore de l'innovation pédagogique, sera non seulement poursuivie mais va s'accélérer", conclut-il.