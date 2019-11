EDHEC : le retour de la première promo niçoise, 25 ans après !

Sur les 129 diplômés de la première promotion du campus niçois de l'EDHEC, sortie en 1994, une cinquantaine sont revenus à Nice pour fêter les 25 ans de la promotion. L'occasion pour beaucoup de redécouvrir un campus qui a beaucoup grandi depuis.

Nostalgie, nostalgie ! Un retour de 25 ans. La première promotion Master Grande Ecole du campus de Nice de l'EDHEC Business School est revenue sur son lieu d'étude pour fêter le 25ème anniversaire de la promo. Sur 129 diplômés, une cinquantaine de pionniers du campus de Nice avaient fait le voyage et ont été accueillis par Emmanuel Métais, Dean de l’EDHEC Business school. Ils avaient étrenné le campus en chantier il y a 28 ans, l’avaient fait grandir en lui donnant une âme et en créant les associations qui ont perduré.

L'occasion de se raconter leurs parcours professionnels et de retrouver l'ancienne responsable de la scolarité Françoise Rosselet, aujourd’hui retraitée. Beaucoup d’émotion aussi pendant la séquence souvenirs en revoyant les photos de leurs évènements étudiants. Cette 1ère promotion niçoise de diplômés a ensuite visité le campus actuel et a pu apprécier son développement. Depuis leurs études, deux nouvelles phases de construction ont amené le campus à atteindre une surface de 20.000m2.

"On est impressionnés par les changements et on est heureux de partager un beau moment de convivialité avec des gens qu’on n’a plus vus pour certains depuis 25 ans !" s'est exclamé Bruno Bobillon, Directeur d’ATM groupe. Tous ont pu échanger avec Emmanuel Métais et Anne Zuccarrelli, Directrice de l’expérience étudiante & opérations, sur l’actualité de l'école, son évolution et sa stratégie pour les années à venir.

Enfin, ils ont participé à une campagne de dons pour la Fondation EDHEC par promotion. Tous les ans cette campagne met en valeur les promotions les plus généreuses et les promotions les plus solidaires. Le programme de bourses EDHEC For All permet d’aider les étudiants les plus méritants dans le but de favoriser l’ouverture sociale et d'encourager l’entrepreneuriat. Sabine Courouble pour Edhec Giving et Brigitte Maissa pour le réseau Edhec Alumni ont aussi expliqué l’importance de ces dons pour les jeunes boursiers. Et de rappeler que "leurs parcours méritants et leurs témoignages ont un impact important pour le déclenchement des dons auprès des alumni". Un système qui fonctionne. A ce jour, la barre des 100 000€ pour le challenge promos 2019 en faveur du financement des bourses a été passée. Non négligeable.