EDHEC Nice : deux soirées sur l'économie responsable

Deux grandes soirées sur le thème de "Economie responsable : Comment inventer le monde de demain ?" : inspirés par "Les Colibris", c'est ce que proposent des étudiants de l’association Develop et du Cycle Supérieur de Management de l’EDHEC Business School. Le premier rendez-vous est donné le 10 octobre à 18 heures sur le campus de Nice pour une projection de "Demain". Ce film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, a pour objectif de parcourir le monde des bonnes pratiques et des solutions mises en œuvre dans 10 pays : la France et l'île de la Réunion, le Danemark, la Finlande, la Belgique, l'Inde, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Suisse, la Suède et l'Islande...

La seconde soirée tient dans une rencontre-débat interactive qui aura lieu le 17 octobre à 18 heures sur le campus niçois également avec une succession de tables rondes qui feront intervenir près de 12 associations locales impliquées dans le développement durable sur notre territoire. Quelles perspectives pour l’agroécologie ? avec Les colibris, La Ruche, 21 paysans... Comment faire fonctionner une économie circulaire ? avec R’Cube, NEF Ressources, Zéro déchet Nice… Comment gérer la transition énergétique ? avec Enercoop, Valenergies, EnvirobatBdm…

Les débats seront animés par le philosophe et consultant en ressources humaines Philippe Belardi qui développera avec les témoins, les invités et le public, un questionnement approfondi sur un sujet aujourd’hui devenu incontournable pour le futur de l’humanité.

Ces deux soirées sont ouvertes à tous sur inscription obligatoire. Penser à s'inscrire tôt, le nombre de places étant limité.