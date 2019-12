Education : l’égalité des chances passe aussi par l’accès aux stages !

Dans les quartiers prioritaires, les collégiens de 3e scolarisés en établissements classés REP+ et REP (Réseaux d’Education Prioritaire) ne bénéficient pas toujours des contacts leur permettant de trouver une entreprise ou une administration d’accueil pour effectuer leur stage de 3e, pourtant obligatoire, et tellement déterminant pour leur avenir professionnel ! Pour eux, trouver un stage correspondant à leurs aspirations, tient souvent de la galère. C'est pourquoi la bourse aux stages www.monstagedetroisieme.fr a été mise en place depuis 2018 par les services de l’Etat au bénéfice des élèves de troisième scolarisés dans les collèges REP+ et REP.

Cette bourse vise à proposer chaque année scolaire 30.000 offres de stages, dont 15.000 offres proposées par les administrations publiques et 15.000 offres par le secteur privé. Dans les Alpes-Maritimes, le réseau Les entreprises pour la Cité a été conventionné par le CGET pour animer pour la deuxième année consécutive le dispositif azuréen, en partenariat avec la Préfecture et les acteurs du territoire. Les dates? Les semaines de stages de tous les collégiens de 3e scolarisés en établissements REP+ et REP dans le 06, ont lieu du 9 décembre 2019 au 7 février 2020.

Près de 400 offres proposées par plus de 70 structures privées et publiques sont d’ores et déjà disponibles sur la plateforme pour les élèves du département scolarisés dans les neuf collèges concernés par le dispositif : les collèges Maurice Jaubert (Nice), Les Vallergues (Cannes), Louis Nucéra (Nice), Paul Langevin (Carros), Pablo Picasso (Vallauris), Les Mûriers (Cannes), Saint-Exupéry (Saint-Laurent-du-Var), Jules Romains (Nice), Simone Veil (Nice).

Les élèves des collèges Maurice Jaubert et Les Vallergues viennent de démarrer ce lundi leur semaine de stages individuels et collectifs. Ils seront bientôt suivis par les élèves des autres établissements ! Un appel est aussi lancés à tous les établissements privés ou publics qui peuvent proposer des stages de découverte de leurs métiers durant les mois de décembre 2019, janvier ou février 2020.