Elections professionnelles : la CGT reste le 1er syndicat chez Amadeus

La CGT reste la 1ère organisation syndicale représentative des ingénieurs et cadres d’Amadeus, avec une représentativité de 36%, suivie par la CFE-CGC à 25%, la CFDT à 22% et la CFTC à 17%. C'est ce qui ressort des élections professionnelles qui se sont déroulées les 23 et 24 mars chez Amadeus, 1er employeur privé des Alpes-Maritimes. Amadeus, leader mondial des technologies pour l’industrie du voyage, est l’un des "meilleurs" employeurs du secteur IT en France selon un classement du magazine Capital de février 2017. Les ingénieurs et cadres représentent 98.5% des salariés Amadeus avec une moyenne d’âge d’environ 38 ans et plus de 60 nationalités.

Lors de ces dernières élections, la participation a atteint un niveau historique à plus de 62% au premier tour chez les ingénieurs et cadres avec 2370 votants à Sophia-Antipolis et Villeneuve-Loubet. Une participation en progression de 13 points par rapport au dernier scrutin de 2013. La CGT Amadeus, qui a recueilli 833 bulletins aux élections au Comité d’Entreprise et 943 bulletins aux élections des Délégués du Personnel a progressé de 3 points par rapport aux dernières élections professionnelles. La CFDT, quand à elle, perd plus de 10 points.

Pour la CGT, ce recul est à rattacher à la position de la CFDT sur la loi El Khomri. "Refusant de soutenir le projet de loi travail, une partie des délégués CFDT avait rejoint la CGT Amadeus en 2016 pour défendre le Code du Travail et les Conventions Collectives" souligne la CGT Amadeus qui, dans un communiqué, estime que la loi El Khomri doit être abrogée et "renouvelle son opposition à toute nouvelle remise en cause du Code du Travail, des Conventions Collectives et des accords d’entreprise négociés au bénéfice des salariés Amadeus."