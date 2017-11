Elles s'implantent : bienvenue à Air Group, Kalray et Metrum

Accompagnées par Team Côte d'Azur, trois entreprises à potentiel viennent de s'implanter à Sophia et à Nice : Air Group Europe (éoliennes domestiques) de Gianluigi Parrotto, 22 ans, que les médias italiens qualifient de prodige, Kalray (processeurs hautes performances) pilotée par Eric Baissus, serial entrepreneur sophipolitain, et Métrum (transformation digitale) avec Antoine Ngo.

Air Group Europe (éoliennes domestiques), Kalray (processeurs hautes performances) et Metrum (transformation digitale) : ce sont trois nouvelles entreprises qui viennent de s'implanter sur la Côte d'Azur avec l'accompagnement de Team Côte d’Azur. Avec Air Group Europe fondée par Gianluigi Parrotto (22 ans), c'est un jeune italien que les médias de son pays ont été jusqu'à qualifier de génie précoce qui vient s'installer au World Trade Center, dans la technopole de Sophia Antipolis.

Start-up du secteur des énergies renouvelables Air Group Europe se charge de la conception, de l'ingénierie, production et commercialisation de micro-turbines éoliennes à axe verticale spécialement conçues pour les installations urbaines et périurbaines. Un domaine qu'en dépit de son jeune âge, il connait bien. Le quotidien "Les Echos", l'an dernier avait fait un portrait de lui dans une série d'entrepreneurs prodiges.

Son parcours avait alors été présenté. A 18 ans Gianluigi Parrotto avait créé sa propre start-up, GP Renewable, déjà spécialisée dans les éoliennes domestiques, à Casarano, dans les Pouilles. Trois ans après sa société était rachetée pour 5,5 millions d'euros par quatre investisseurs américains, fondateurs d'Air Group Italy, en février 2015.

"Avec une quarantaine de collaborateurs, la nouvelle société, dont le jeune homme conserve la présidence, restera basée à Casarano", explique Les Echos. "Mais grâce à l'accord avec Air Group, elle pourra désormais exporter les turbines de ses mini-éoliennes à usage domestique (500 watts de puissance maximale pour une hauteur de 1,5 mètre) aux Etats-Unis et dans les pays arabes." De son côté, Gianluigi Parrotto décidait de créer un incubateur d'entreprises dans le Salento, au sud des Pouilles… Bienvenue aussi à Sophia.

Avec Kalray, installée au Business Pole de Sophia Antipolis on retrouve sur le terrain des processeurs haute performance et basse consommation, un "serial entrepreneur" sophipolitain. A la tête de cette société, Eric Baissus, qui avait fondé au début des années 2000 "Open Plug", avait réussi quelques belles levées de fonds puis avait revendu en 2011 à Alcatel-Lucent. Eric Baissus avait depuis remonté d'autres sociétés dont Azameo positionnée dans le data marketing.

A la tête de Kalray, il revient à fond dans le processeur. La start-up développe une nouvelle génération de processeurs à très haute performance et basse consommation qui compte révolutionner nos vies prochainement dans des domaines qui vont de la nouvelle génération d'infrastructures cloud jusqu'à la voiture autonome. A Sophia Antipolis, l’entreprise a ciblé la R&D dans le contexte du véhicule autonome et vient ainsi renforcer un "cluster" dopé par l'arrivée récente de Renault.

Metrum, installée à l’Arenas à Nice est une société internationale créée au Luxembourg. Elle emploie au total près de 80 consultants, et propose des services de conseil et d’accompagnement dans la transformation digitale. A Nice, elle est dirigée par Antoine Ngo qui était le CEO de la société au Luxembourg et qui s'occupait plus particulièrement de la production de solutions intégrant le monde de la Business Intelligence avec le monde applicatif.