Emmanuelle Cosse au MIPIM le matin et à Sophia l'après-midi

Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, inaugurera le MIPIM 2017 dès son ouverture, demain mardi 14 mars à 10h30 au Palais des Festivals de Cannes. L’inauguration de cette 28ème édition, qui se tiendra du 14 au 17 mars, se fera au niveau du Protocol et sera l’occasion d’un échange informel avec la presse, à préciser Reed Midem, l'organisateur du Marché international des professionnels de l'immobilier (23.000 participants attendus). En début d'après-midi, Emmanuelle Cosse se rendra à Sophia Antipolis. Elle participera à une rencontre sur le thème "Enjeux et défis pour le logement des actifs" à partir de 15h30 au bâtiment totem de la French Tech Côte d’Azur (l'ancien centre administratif de la technopole, place Joseph Bermont). Cette rencontre se tiendra en présence de Christophe Etore, maire de Valbonne Sophia Antipolis et de Marc Daunis, sénateur et vice-président de la CASA.