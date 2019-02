Emploi : AViSTO Sophia recrute 50 ingénieurs logiciel cette année

AViSTO Sophia recrute 50 ingénieurs logiciel en 2019. Tout au long de cette année en effet, la société d'ingénierie prévoit de recruter 50 ingénieurs logiciel pour son siège social de Vallauris. Elle recherche des collaborateurs passionnés, débutants ou expérimentés, issus d'écoles d'ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5).prêts à relever les défis techniques de la transformation numérique. AViSTO recherche principalement des développeurs, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du développement logiciel, du DevOps, de la qualité logicielle et du big data / machine learning.

Tous les postes sont en CDI. Les offres déjà disponibles sont consultables sur le nouveau site emploi d'AViSTO https://emploi.avisto.com/offers.

AViSTO est une société d'ingénierie dont la vocation est le développement de solutions logicielles. Elle se spécialise dans la réalisation de projets complexes mettant en œuvre des technologies Objet (Java/JEE, C++, C# .Net, PHP), Web (Web 2.0, HTML5) et Mobile (Android, iOS, multiplateforme). Sa compétence couvre toutes les étapes de la vie d'un logiciel, du recueil des besoins à la préparation de ses évolutions futures. Les ingénieurs de la société interviennent dans les domaines des systèmes d'information, du web, des télécoms, du logiciel industriel, de l'applicatif embarqué et du réseau.