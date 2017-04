Emploi-formation : les 14 étapes azuréennes du bus #çaRouleTour06

Afin de faciliter et permettre au plus grand nombre l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, la situation de l’emploi et du marché du travail, les formations initiales et continues existantes, l’ensemble des partenaires du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) lance le Bus #çaRouleTour06. Il servira de point d’accueil-information-orientation et se déplacera sur plusieurs villes-étapes des Alpes-Maritimes durant la période du 18 au 29 avril en proposant un service de conseil et d’accompagnement.

Actifs en reconversion professionnelle, demandeurs d’emplois, chefs d’entreprises, étudiants ou collégiens pourront ainsi trouver des informations sur les métiers, les formations, les caractéristiques socio-économiques du territoire, les aides possibles. Le top départ de la tournée sera donné mardi 18 avril à 9 heures à la CCI Nice Côte d'Azur, 20 Boulevard Carabacel à Nice. Voici la liste des villes et dates de stops :