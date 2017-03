Emploi : Scalian (ex-EUROGICIEL) lance ses recrutements 2017

Scalian (anciennement EUROGICIEL, le nom ayant été changé en janvier), annonce pour 2017, quelque 90 recrutements en région PACA (dont 50% destinés aux jeunes diplômés) principalement pour ses agences de Sophia Antipolis et d'Aubagne. ETI française de référence dans le domaine de l’ingénierie et partenaire clé de grands industriels dans les secteurs de l’aérospatial, de l’énergie, du transport et de la défense, la société compte aujourd’hui 255 collaborateurs et consultants en région PACA (90 collaborateurs à Aubagne et 40 collaborateurs à Sophia-Antipolis pour Scalian EUROGICIEL; 75 consultants à Aubagne et 40 consultants sur Sophia-Antipolis·pour Scalian ETOP).

Les profils recherchés

La filiale Scalian ETOP, de la division Performance des Opérations, prévoit environ 40 postes sur Aubagne, Sophia-Antipolis et Marseille, spécialisés dans les secteurs aéronautiques, nucléaire et défense :

Consultants PMO : BAC +5, majoritairement ingénieurs grandes écoles, doublés d’une spécialisation en management de projets (IAE, MBA, etc.).

Consultants AMOA : BAC +5, majoritairement ingénieurs grandes écoles, doublés d’une spécialisation en management de projets (IAE, MBA, etc.).

La filiale Scalian EUROGICIEL, division Systèmes Numériques, recherche environ 50 profils pour les sites d’Aubagne et Sophia-Antipolis :

Ingénieurs développement Java / C++ : BAC + 5 essentiellement – Grandes écoles et Universités

Ingénieurs système : BAC + 5 essentiellement – Grandes écoles et Universités

Ingénieur validation : BAC + 5 essentiellement – Grandes écoles et Universités

Les candidats peuvent postuler grâce au lien suivant : http://www.scalian.com/carrieres