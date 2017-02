Emploi : statu quo en janvier en France et dans les AM

Les chiffres dévoilés vendredi soir indiquent une quasi-stagnation du nombre de chômeurs en France (+0,02%) et dans les Alpes-Maritimes (-0,4% par rapport à décembre 2016 à 70.070 personnes mais +0,2% toutes catégories confondues à 101 140). Voir aussi le graphique accablant de la Direccte : il montre que depuis la mi-2008, le chômage dans une montée inexorable a doublé sur la Côte.

Pas de bonne surprise sur janvier pour l'emploi en France. Pas de vraiment mauvaise non plus. Statu quo. Les chiffres de Pôle Emploi dévoilés vendredi soir indiquent une quasi-stagnation : 800 demandeurs d'emploi de catégorie A en plus par rapport à décembre 2016, ce qui porte le total à 3,47 millions de personnes sans activité, soit une variation de + 0,02 %. Sur les trois derniers mois, la tendance reste en légère baisse : le nombre de demandeurs d’emploi sans activité diminue de 9.100 (-0,3 %). Si l'on considère l'ensemble des catégories (les catégories B et C pour une activité restreinte) les chiffres indiquent cependant une légère hausse de 0,4% portant le total à 5,49 millions de personnes pour la métropole.

La situation dans les Alpes-Maritimes ne diverge pas sensiblement. Tout juste, le nombre de chômeurs de catégorie A par rapport à décembre 2016 a baissé légèrement en janvier : 300 demandeurs d'emplois de moins (-0,4%) à 70.070 personnes (-0,5% sur un an). En revanche,le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) augmente légèrement par rapport à décembre (+0,2%) et s'établit à 101.140 fin janvier 2017. Ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois (soit +560 personnes). Et de 2,3 % sur un an. Pour comparaison, en Paca, ce nombre augmente de 0,8 % sur trois mois, de 0,3 % sur un mois et de 2,2 % sur un an.

Un graphique qui montre clairement l'explosion du chômage dans les Alpes-Maritimes à partir du milieu de l'année 2008. Les chômeurs sans activité (catégorie A) sont passés d'un peu plus de 35.000 à 70.000. Si l'on prend l'ensemble des catégoires (A, B, C) le département est passé d'un peu moins de 50.000 à plus de 100.000. Là aussi, une multiplication par deux!