Energie : la Métropole remporte le projet ReUseHeat

La Métropole Nice Côte d’Azur vient de remporter un nouvel appel à projets du programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020 avec le projet ReUseHeat axé sur la performance énergétique. Un succès qu'elle partage avec des partenaires de renom au niveau européen : l’Institut suédois de recherche sur l’environnement, la London School of Economics, l’Université d’Aalborg au Danemark, le réseau européen Euroheat and Power…D’un montant global de 4 millions d’euros, ce projet va permettre à Nice d’engager le développement expérimental dès le mois d’octobre d’un réseau urbain de chaleur et de froid innovant dans le nouveau quartier du Grand Arénas.

"Grâce à ReUseHeat, nous allons aller plus loin sur le terrain de l’innovation et de la performance énergétique" a salué Christian Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole. Avec comme partenaire EDF-DALKIA et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment à Sophia Antipolis, sera développé dès octobre un réseau de chaleur exploitant le réseau public des eaux usées de la Métropole. En parallèle, il s’agit de créer localement un puissant outil informatique de pilotage énergétique, en vue d’améliorer les performances des réseaux thermiques et électriques du nouveau quartier du Grand Arénas. Des expérimentations smartgrids qui s'appuieront sur l'Agence de la Performance Energétique et permettront d'optimiser les ressources locales en énergie renouvelable.