Energie : votre bâtiment est-il "Smart Grids Ready" ?

Evaluer et valoriser pour encourager la performance des bâtiments : c'est l'objectif de la CCI Nice Côte d'Azur et de son Club Smart Grids avec le lancement du dispositif d'évaluation des bâtiments Smart Grids Ready qui aura lieu le jeudi 20 septembre à 18h15 au palais consulaire à Nice (20 bd Carabacel). C'est une première en France qui vient se placer dans la ligne de la stratégie mise en place dans le domaine des réseaux électriques intelligents par la CCI azuréenne. Elle a ainsi entre autres contribué à la création et à l'animation du Club Smart Grids Côte d'Azur, a lancé en 2013 la première "Charte smart Grid", a publié en 2016 le guide "Recommandations pour des bâtiments Smart Grids Ready", a dévoilé en 2017 à Innovative City la première "route du savoir-faire Smart Grids" et en juin dernier a monté un groupement "efficacité énergétique et renouvelables" pour référencer les entreprises et les professionnels les plus à même de mettre en œuvre la transition énergétique.

Lors du dernier Innovative City fin juin, la CCI avait présenté un second guide smart grids destiné à apporter des réponses concrètes en s'appuyant sur une quinzaine de cas d'usage dans les domaines de l'hôtellerie, du tertiaire, des loisirs et du logement. Ces retours d'expérience fournissent des enseignements statistiques et sont accompagnés d'une grille d'évaluation des fonctionnalités smart grids, grille qui peut être utilisée en amont ou en aval de la construction et qui sera donc présentée à la rentrée de septembre.