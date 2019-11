Entreprenariales 2019 : le commerce a de l'avenir…s'il se transforme

Cap sur le commerce et son avenir pour la 18ème édition des Entreprenariales, jeudi 28 novembre de 9 à 19 heures au stade Allianz Riviera à Nice. Table ronde d'ouverture, ateliers et conférence de clôture avec Olivier Badot, un des grands spécialistes français du domaine dessineront les contours d'un commerce de demain qui a vocation à devenir PhyGital, à la fois Physique et diGital.

Cap cette fois sur le commerce pour le grand rendez-vous des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises azuréens : la 18ème édion des Entreprenariales, jeudi 28 novembre de 9 à 19 heures au stade Allianz Riviera de Nice (il sera enfin possible d'y aller en tram) a choisi pour thème "le commerce a de l'avenir". C'est ce thème qui sera traité à travers différents ateliers et conférences, dont la table ronde d'ouverture à 11 heures et la conférence de clôture à 17h30 avec Olivier Badot. Grand expert français du domaine (il est l'auteur notamment du livre "Distribution 4.0" publié cette année) il décrira le commerce PhyGital de demain, contraction de commerce physique et digital.

Commerce : le constat des Entreprenariales

Le constat de ces Entreprenariales 2019 est le même que celui établi à la mi-novembre par les professionnels du monde entier rassemblés à Cannes pour le Mapic. L'UPE06 le rappelle. Le secteur du commerce a connu au cours de ces dernières années une transformation en profondeur.

La multiplication des canaux de vente liée notamment à l’avènement du numérique et la diversification des attentes des consommateurs sont les principales causes d’une mutation continue qui pousse le secteur à se réinventer. Dans un contexte économique tendu, les commerces de proximité semblent se réveiller alors que la grande distribution cherche un nouveau souffle.

Les transformations appelées par les consommateurs

Différentes études montrent cependant que les points de vente physiques ont encore de beaux jours devant eux, à condition de réussir les transformations que les consommateurs appellent de leurs vœux : évolution vers le "phygital" et les outils digitaux d’aide à la vente, personnalisation des offres, gamification de la fidélisation clients, enrichissement de l’expérience shopping...

Pour le commerce de détail, l’enjeu est immense ajoute l'UPE06. Il convient désormais de répondre aux multiples attentes de clients ultra-connectés et ultra-exigeants. C’est à ce prix qu’il pourra demeurer le canal d’achat privilégié des consommateurs. Bref, le commerce a de l'avenir s'il sait se transformer.

3.000 participants attendus

Au-delà du thème de l'année, le rendez-vous des Entreprenariales, c'est aussi tout au long de la journée des rencontres d'affaires, des conférences, des ateliers, des stands (il y en a une centaine), des animations, des remises de trophées, des séances de coaching, des espaces détente et échanges, des sessions de Speed Business meeting.

Autant d'animations qui permettent de tenir le pari initial et fondateur des organisateurs : apporter aux dirigeants d’entreprise en un même lieu, au cours d'une seule journée, toute l'information nécessaire à la gestion et à la création de leur entreprise, et les aider ainsi à trouver des solutions concrètes à leurs problématiques de développement et de management. Quelque 3.000 participants sont attendus autour de ce programme.