Entreprenariat étudiant : prix PEPITE PACA EST au Village by CA

Le PEPITE PACA EST, avec le soutien de la BPI et du Conseil Régional Sud, récompensera les meilleurs projets entrepreneuriaux de ses étudiants entrepreneurs ayant candidaté au prix PEPITE édition 2019. La remise de ce Prix Régional PACA Est se fera le 26 septembre à partir de 17h30 lors d’une soirée au sein de la pépinière d’entreprise "Village by CA" à Sophia Antipolis. A cette occasion, le meilleur projet 2019 sera choisi et représentera le territoire lors de la finale nationale du Prix PEPITE 2019 qui aura lieu sur Paris le 19 octobre prochain.

Cette soirée dans la technopole sera l'occasion de rencontrer les étudiants porteurs de projet et de retrouver de nombreux acteurs de l’entrepreneuriat étudiant. Elle sera clôturée par un cocktail musical dinatoire .

Huit prétendants sont en lice pour ce concours 2019 : les projets Banger, Equinea, L-Box, Nymera, Rebird, Stem Fintech, Top Assesment, The Seed Crew

Le programme

17h30 Accueil Vitaminé

17h30-18h Discours de bienvenue

18h-19h : les Pitchs des candidats

19h-19h30 : Remise des prix aux lauréats

19h30 – 21h30 : Cocktail dinatoire, Ambiance Lounge

Inscription obligatoire