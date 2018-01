Envibus : Ticket Mobile et retour de la Navette des Neiges

La Navette des Neiges d'Envibus, le réseau de la CASA (Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis) revient pour la 3e saison. Elle permet de rejoindre Antibes à Gréolières-les-Neiges en 1h35 environ. Elle circulera tous les jours du 2 au 7 janvier 2018, puis tous les week-ends de janvier et février (13-14/20-21 et 27-28 janvier et 03-04/10-11 et 17-18 février). Elle redeviendra quotidienne pendant les vacances d'hiver du 24 février au 11 mars 2018. La réservation est obligatoire au 04 93 42 40 79. Tarif : 5€ l'aller-retour pour une personne + un enfant de moins de 18 ans.

Parallèlement est lancée l’application "Envibus Ticket" pour le Ticket Mobile. Elle permet d'acheter et valider son ticket de bus en un clic, directement depuis son mobile. Plus besoin de se rendre en agence pour acheter son titre de transport ni de faire l'appoint au conducteur, il est possible d'acheter un ticket à 1€ ou un pass 10 voyages quand on le veut et où on le veut.

Téléchargez l'application "Envibus Ticket Android"