eRallye Monte-Carlo : la nouvelle génération électrique et hydrogène

C'est parti hier mercredi pour la seconde édition de l'eRallye Monte-Carlo, une épreuve inscrite au calendrier du Championnat électrique et nouvelle énergie FIA 2017. Les 38 concurrents autorisés ont pris le départ du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) le 25 octobre à 14 heures (32 véhicules électriques et 6 voitures à Hydrogène) pour revenir par étapes à Monaco le samedi 28 octobre. Pour ce rallye nouvelle génération, les participants n'ont pas à boucler des chronos mais à aller le plus loin possible en gérant au mieux la consommation. Ainsi pour la première étape qui les mènera à Onet-le-Château/Rodez, ils auront 26 heures pour boucler près de 600 km.

Commissaire général de cet eRallye, Christian Tornatore rappelle que l'engagement de l'Automobile Club de Monaco en faveur des énergies renouvelables et du développement durable n'est pas nouveau. L'ACM avait déjà ouvert la voie il y a une vingtaine d'années en organisant un Rallye Electrique autour de Monaco. Depuis, différentes versions de cette épreuve ont suivi pour rester au plus proche de l'automobile du futur, dont la dernière en date le "Rallye Monte-Carlo des Energies Nouvelles / Rallye Monte-Carlo ZENN" (2012 à 2015).

Pour cette seconde édition l'eRallye Monte-Carlo a été souhaité encore plus propre et sans aucune émission de CO2. "Les voitures engagées sont de nouvelle génération, représentant une dizaine de constructeurs automobiles. Il y a les modèles électriques, représentés majoritairement par les leaders du marché telles Renault Zoé, Nissan Leaf, Kia Soul, Tesla S, VW e-Golf ou bien encore Bmw I3. Nous avons également au départ trois types de voitures à pile à combustible, alimentés à l’hydrogène : la Toyota Mirai, la Hyundai IX35 et la Renault Kangoo transformée par les équipes de Symbio Fcell… ", explique Christian Tornatore.

Un eRallye avec ses voitures qui s'ouvrira au public samedi 28 octobre de midi à minuit à travers l'eVillage monté sur le site du chapiteau de Fontvielle. De nombreux volets de l’univers automobile électrique, avec la complicité de MOBEE, Volkswagen, Renault, Easy Trip, ATO, SNAM, Venturi… seront ainsi proposés aux visiteurs. Au programme également, des essais de véhicules électriques, exposition et animations diverses…Entrée gratuite.