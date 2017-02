Eric de Montgolfier : un ancien Procureur de la République ne devrait pas dire ça...

Invité de Dimanche en politique Côte d'Azur sur France 3 Côte d'Azur (11h25), l'ancien Procureur de la République de Nice, viendra parler de son nouveau livre, "On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts". Un regard pas du tout tendre sur la politique en général et sur la politique locale en particulier.

Le "Dimanche en politique Côte d'Azur" de ce dimanche, le 26 février à 11h25 sur France 3 Côte d'Azur ne devrait pas plaire aux politiques locaux. L'invité, en duplex de Paris, sera Eric de Montgolfier, l'ancien Procureur de la République de Nice, qui viendra parler de son nouveau livre, "On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts" dont la sortie a eu lieu jeudi 23 février. Désormais engagé en faveur de Benoît Hamon, Eric de Montgolfier s'y révèle encore plus acerbe qu'à l'habitude.

Pour s'en convaincre, il suffit de lire quelques pages qu'avait publiées France 3. Pour l'exemple, à propos d'Eric Ciotti, il écrit "Ce n’est pas la girouette qui tourne mais le vent ! Talleyrand en fut la plus brillante illustration que d’autres aujourd’hui lui disputent. Éric Ciotti par exemple, dont les palinodies se succèdent au rythme des échecs essuyés par ceux pour lesquels ce politicien s’était tour à tour prononcé ; toujours avec une ardeur égale, tel un culbuto lesté d’un insatiable appétit de pouvoir qui, chaque fois, le remet à la verticale." Pas très gentil.

Ou encore au sujet de Christian Estrosi, autre élu clé du territoire. "Élu président du conseil de la région Paca en 2015, le ludion de la côte ne pouvait rester maire de Nice : il s’est maintenu à sa tête sous le masque du premier adjoint et jouit des pouvoirs les plus étendus, tirant les ficelles du fantomatique édile qui l’a officiellement remplacé. Un émouvant témoignage du peu de cas que font des lois ceux qui les votent." Bien d'autres piques concernant d'autres acteurs et d'autres pratiques émaillent le livre.

Pour sûr aussi, avec Eric Montgolfier, le débat de ce dimanche en politique Côte d'Azur, débat auquel participeront d’autres invités réunis sur le plateau d'Henri Migout à Antibes, ne devrait pas manquer d'être animé.