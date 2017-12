eSAME 2017 : les hackers des objets connectés en Olympiade

Plus de 200 participants pour la 3ème édition d'eSAME qui s'est jouée jeudi dernier au Campus SophiaTech. Organisée par la Plateforme Conception CIM PACA, cette conférence eSAME 2017 a réuni industriels et étudiants autour des défis des objets connectés. Outre les keynotes et les présentations techniques elle a donné lieu également à d'autres événements. Plusieurs prix ont notamment été remis à cette occasion. La société Insight SIP a ainsi remporté le prix de la meilleure présentation pour son module de localisation ultra-faible consommation (photo ci-contre @DR, Christ Barratt recevant son prix). Le concours sur les communications NFC, sponsorisé par la société STMicroélectronics, a récompensé, quant à lui, un projet de synthétiseur de son pour téléphone portable.

Egalement lors de cet eSAME, un PHOWN CTF contest (Capture the Flag) co-organisé avec la société Fortinet a rencontré un vif succès. Cette "olympiade des hackers dans les objets connectés" s'est jouée avec environ 80 participants qui ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin pour relever les défis proposés dans toute une série d'épreuves. Bien dans le ton de cette édition qui s'était axée sur le contrôle des objets connectés qui sont appelés à envahir notre vie quotidienne.