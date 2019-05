ETSI Neighbours'Day à Sophia : la "fête des voisins" du numérique

L'organisme européen de normalisation des TIC organise le 28 mai de 16 à 19 heures l'ETSI Neighbours'Day sur son site de Sophia Antipolis. Une "première" et une occasion pour les entreprises du numérique de discuter 5G, virtualisation, Open Source, radio, IoT et autres sujets d'actualité télécom avec les experts de l'ETSI.

Avec l'ETSI Neighbours'Day, une première, c'est une fête des voisins un peu particulière qu'organise l'ETSI le 28 mai de 16 à 19 heures à Sophia Antipolis. L'organisme européen de normalisation des TIC a lancé un événement chargé de rassembler les entreprises voisines impliquées dans le numérique. dont bien sûr celles de la technopole mais aussi de la Côte d'Azur en général. Il leur propose de rencontrer leurs voisins de travail et de discuter avec les experts ETSI lors d'un apéritif convivial. Ce sera pour l'ETSI l'occasion de présenter ses dernières activités dans le secteur des nouvelles Technologies de l'information et de la communication et de parler interopérabilité, 5G, virtualisation des réseaux, informatique quantique, blockchain, Open Source, Plugtests, orchestration, radio….Les sujets ne manquent pas.

L'invitation s'adresse à tous les voisins, membres et non membres de l'ETSI. En plus des animations, ils auront l’occasion de rencontrer des experts de domaines variés. Ces derniers disposeront de 5 "mini stands" sur les thématiques suivantes :

La 5G

La radio (en général, toutes les normes radios européennes sont normalisées à l’ETSI, et elles traversent les frontières)

L’IoT (internet des objets)

Cybersécurité

Le centre de testing de l'ETSI

Contact