EURECOM (Sophia) développera la cyber-sécurité en Malaisie

Avec EURECOM, école d’ingénieur de Sophia Antipolis spécialisée dans les sciences du numérique, la Malaisie a choisi la France pour développer la cyber-sécurité en Malaisie. C'est ce qui a été concrétisé le 18 avril dernier à Kuala Lumpur par un accord de coopération qu'elle a signé avec l’Université Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) et l'industriel français Naval Group (ex-DCNS), accord qui vise à lancer en Malaisie un programme de Master en cyber-sécurité. Dans le cadre de cet accord, les trois partenaires travailleront ensemble pour concevoir un cursus de haut niveau axé sur la sécurité numérique. Un diplôme de master sera proposé en Malaisie par l'UPNM sur son campus d'ici 2019. (Photo @DR : Lors de la signature de l'accord à Kuala Lumpur avec à gauche deux représentants d’EURECOM, le Prof. Marc Dacier et le directeur, Ulrich Finger; au centre, les représentants malaisiens de l’UPNM, dont le général Tan Sri Dato Seri Panglima; à droite les représentants de Naval Group).

Des professeurs malaisiens viendront se former à EURECOM Sophia

Cet accord va permettre aux étudiants de l'UPNM de suivre les cours de master dispensés par EURECOM. Un autre volet de cette collaboration prévoit que les professeurs malaisiens auront l’opportunité de suivre une formation dispensée par EURECOM et pourront ainsi enseigner ces connaissances technologiques de pointe dans leur université d'origine. Il s’agit avant tout de construire une relation à long terme en enseignement et recherche dans le domaine de la sécurité numérique et de le poursuivre dans le futur en l’ouvrant sur d’autres domaines, explique EURECOM.

"Ce programme contribue non seulement au renforcement des savoirs et compétences de l'Université, mais surtout contribue au développement de la nation dans le domaine de la cyber sécurité, en particulier en matière de sécurité numérique", a déclaré de son côté le général Tan Sri Dato Seri Panglima, vice-président de l’UPNM. Un programme qui "n'est rendu possible que grâce au soutien du Groupe Naval, qui a toujours soutenu notre croissance" a-t-il ajouté.

Le soutien de Naval Group (ex-DCNS)

Naval Group soutient en effet cette initiative dans le cadre d’un accord économique entre la France et la Malaisie. Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, elle considère la cyber sécurité comme un sujet de recherche clé. Ses équipes de R&D ont développé des systèmes avancés pour les navires afin de protéger leurs clients dans le monde entier. L’importance qu'elle a toujours accordé aux synergies entre recherche académique et industrielle en fait un partenaire de poids dans cet accord. S'appuyant sur une dynamique d’échange, cet accord va permettre au groupe français de participer à la formation des ingénieurs spécialisés et d’accélérer ses développements technologiques pour faire face aux enjeux grandissants de la cyber sécurité.

EURECOM accueillera dès la rentrée 2018 des étudiants malaisiens en Master 2 pour se spécialiser sur cette thématique. Filiale de l’Institut Mines Telecom et centre de recherche de niveau international, l'école d'ingénieurs sophipolitaine mène, depuis sa création en 1991, une activité de recherche importante dans la sécurité informatique. Cela lui a permis de se positionner comme l’un des acteurs majeurs de la recherche européenne dans ce domaine et comme la première école d’ingénieurs en France à avoir proposé un cursus en sécurité informatique dispensé en anglais. C’est également la seule école d’ingénieur française à offrir un diplôme d’ingénieur de spécialisation accrédité par la CTI, en "Sécurité pour les systèmes informatiques et les communications".