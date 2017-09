Europe : 4,3 M€ pour la transition énergétique de la Métropole

Après avoir obtenu voilà quelques jours le projet ReUseHeat, la Métropole Nice Côte d'Azur décroche un nouveau projet européen dans le domaine de l'énergie : IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities). Ce projet européen collaboratif qu'elle pilote au niveau français vient d’être retenu et validé par la Commission Européenne. Composé de 43 partenaires européens, doté d’un budget global de 18 millions d’euros, IRIS va donner les moyens à la smart city mondiale Nice Côte d’Azur d’accélérer sa transition énergétique et de déployer des solutions permettant aux habitants de faire des économies. Dans le cadre de IRIS, 4,3 millions d’euros seront ainsi versés à l’éco-système niçois par l’Union Européenne.

Le projet IRIS consiste concrètement en l’expérimentation pendant cinq ans du pilotage énergétique à travers la mise en place de solutions innovantes dans les domaines de l’énergie, des transports et des technologies de l’information et de la communication dans trois smart cities majeures en Europe : la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville d’Utrecht aux Pays-Bas et la ville Göteborg en Suède. Les solutions développées seront ensuite appliquées dans quatre autres villes : Vaasa en Finlande, Alexandroupolis en Grèce, Focsani en Roumanie et Santa Cruz de Tenerife en Espagne.

La Métropole Nice Côte d’Azur expérimentera dès la fin de cette année 2017 et durant les cinq prochaines années le pilotage énergétique de trois quartiers de l’Eco-Vallée Plaine du Var (Nice Meridia, Les Moulins, Grand Arénas ) afin d’en optimiser la consommation : gestion en temps réel de la consommation d’énergie des bâtiments, installation de bornes de recharge de véhicules électriques, nouveaux modes de production locale d’énergies renouvelables (réseau urbain de chaleur et de froid sur géothermie de nappe, récupération de la chaleur des réseaux d’eaux usées…), expérimentation d’une nouvelle génération de véhicules en autopartage, déploiement de capteurs…

Seul pilote français du projet IRIS, la Métropole Nice Côte d’Azur coordonne l’ensemble des acteurs azuréens : les acteurs du monde de la recherche et de l’enseignement (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, l’Université de Nice, l’Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable-IMREDD), les grands partenaires industriels et financiers (EDF, ENEDIS, Veolia, Nexity), l’une des start-up phare de la Côte d’Azur (Vulog) et Côte d’Azur Habitat.

"Nice Côte d’Azur entre dans le top 3 des "villes phares" françaises du programme européen Horizon 2020 et affirme sa position pionnière de smart city mondiale", s'est réjoui Christian Estrosi, président de la Métropole. "Il s’agit d’une belle récompense alors que la Métropole Nice Côte d’Azur est finaliste du prix "Capitale Européenne de l’Innovation 2017".