Europe : Nice au cœur de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité

L'Europe se mobilise à Nice contre le terrorisme et l'insécurité avec la tenue du 28 au 30 septembre au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) de la Conférence des Maires des Villes d’Europe et de la Méditerranée sur la prévention de la radicalisation et la sécurisation de l’espace public. En point d'orgue, vendredi à 14 heures la signature de la Déclaration de Nice en présence de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur.

Le terrorisme et l’insécurité constituent les problèmes les plus importants auxquels doit faire face l’Union européenne. Nice, douloureusement touchée en juillet 2015, en sait quelque chose comme bien d'autres capitales et villes européennes. Terrorisme et insécurité figurent aussi au premier rang des priorités politiques de la Commission européenne. Comment intensifier les efforts pour améliorer la sécurité des citoyens européens avec l’ensemble des pays membres ? C’est le thème central de la Conférence des Maires des Villes d’Europe et de la Méditerranée sur la prévention de la radicalisation et la sécurisation de l’espace public, avec en point d'orgue la signature de la Déclaration de Nice, conférence qui se déroulera en fin de semaine, les 28, 29 et 30 septembre au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen, 65 promenade des Anglais) à Nice.

Un "Dialogue citoyen", jeudi à 18 heures en présence de Julian King

Ainsi, sur le thème "Europe : plus forts ensemble contre le Terrorisme?" le Commissaire européen Julian King, en charge de L'Union pour la Sécurité, sera en visite à Nice jeudi 28 et vendredi 29 septembre. Il rencontrera en premier lieu les Niçois aux côtés de Christian Estrosi, maire de Nice, président délégué de la Région dans le cadre d'un "Dialogue citoyen" ouvert à tous, puis lancera la conférence euro-méditerranéenne des Villes sur "la prévention de la radicalisation – Les Maires face au défi du terrorisme".

Le "dialogue citoyen" se tiendra ainsi jeudi 28 septembre à partir de 18h00 (inscription obligatoire : http://nice.debat-europe-2017.eu). La conférence des Maires suivra le lendemain vendredi et le samedi 30 septembre. Organisée à l'initiative de la ville de Nice, elle vise à trouver ensemble des réponses efficaces face à l'extrémisme violent et aux attaques terroristes qui ont touché l'Europe et la Méditerranée ces dernières décennies. Notamment, la lutte contre la radicalisation des jeunes se doit d'être considérée comme un défi majeur et une des priorités des futures politiques publiques, de même que la protection des populations.

Point d'orgue : la signature de la Déclaration de Nice avec Gérard Collomb

Ces deux jours de rencontres et de tables-rondes, se dérouleront en présence de Julian King et rassembleront des hommes et femmes politiques, maires, universitaires et acteurs de la société civile. A noter entre autres la présence de l'ancienne Garde des Sceaux, Rachida Dati qui assurera la modération de samedi matin de la table ronde sur la "Gouvernance de la prévention et de la lutte contre l’extrémisme violent".

Le point d'orgue des deux journées est quant à lui prévu vendredi à 14 heures avec, en présence de Gérard Collomb, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, la présentation et la signature de la Déclaration de Nice pour s’engager officiellement en faveur de la prévention de l’extrémisme violent et la sécurisation des villes en Europe et en Méditerranée. Christian Estrosi en donne les contours. "Tendre vers une harmonisation européenne de nos législations nationales qui nous permette de renforcer la sécurisation du quotidien, repenser nos espaces publics et débloquer un fond européen pour soutenir financièrement les villes qui souhaitent sécuriser leur espace public ; c’est tout le sens de la Déclaration de Nice que nous proposerons au vote".