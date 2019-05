Ever Monaco 2019 met le cap sur la nouvelle mobilité !

Pionnier de l'électro-mobilité, le salon Ever Monaco, pour sa 14ème édition du mercredi 8 mai au vendredi 10 mai au Grimaldi Forum, s'ouvre au bateau électrique et portera le regard vers l'avenir des transports et de la transition énergétique.

Vive l'électro-mobilité ! La Principauté en est un des pionniers et le salon Ever Monaco y contribue depuis plus de 10 ans en réunissant les différents acteurs de la nouvelle mobilité pour plusieurs jours de débats, d’expositions et d’échanges. Un cap qui sera gardé pour la 14ème édition, du mercredi 8 mai au vendredi 10 mai au Grimaldi Forum, avec, de plus, un regard résolument tourné vers l’avenir des transports et de la transition énergétique, notamment lors de deux débats participatifs inédits. Ajoutons que ce salon 2019 est organisé la veille du Grand Prix de Formule E de Monaco, et qu'il réservera pour la première fois un espace dédié au bateau électrique.

Plusieurs temps forts sont à retenir. Ainsi, mercredi 8 mai, la Journée IAEE sur l'Interactions Véhicules Électriques et Énergies Renouvelables au niveau local avec un premier retour d’expérience mondial sur le développement de l’électro-mobilité. Seront présentés des projets concrets de grands constructeurs automobiles et de jeunes entreprises investissant dans le domaine du déploiement des VE ainsi que les challenges de gouvernance de la mobilité au niveau local ainsi que les défis du couplage efficace futur des véhicules électriques.

Jeudi 9 mai, ce sera la finale du concours Metha Europe 2019 pour les projets innovants sur le thème de la ville durable.

Le vendredi 10 mai sera marqué par deux débats participatifs et interactifs, débats chargés de favoriser les échanges entre les experts et le grand public. Le premier sur le thème "Autoconsommation, Autoproduction, Intégrations des ENR, Smart Solutions" organisé en partenariat avec Enerplan et le Club Smart Grids Côte d’Azur porté par la CCI Nice Côté d’Azur. Le second sur 'l’Essor des véhicules électriques, quel utilisation et quel avenir ?' Le marché de l’électro-mobilité est en plein essor. Une nouvelle gamme de véhicules électriques voit le jour. Des modèles performants arrivent en nombre sur les routes. Les infrastructures de bornes et leur puissance de charge seront-elles suffisantes ? Quels sont les débouchés proposés pour le marché de l’occasion ? Quel est le modèle économique pour les VE ?

Outre l’espace d’exposition qui sera agrandi cette année, EVER Monaco se distingue aussi pour les essais de véhicules ouverts à tous, son "Ride and Drive". Sans oublier le Challenge Cagnes for EVER. Devenu incontournable de la manifestation, il partira de Cagnes-sur-Mer et fera un crochet par l’Italie avant de revenir sur Monaco. Et puis, place le lendemain samedi à la troisième édition du Monaco e-Prix sur le circuit du légendaire grand prix F1. On y retrouvera en compétition les meilleurs pilotes du monde sur des monoplaces 100 % électriques! Illustration grandeur nature de la réalité et du potentiel de l'électro-mobilité!