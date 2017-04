EVER Monaco : la voiture électrique, reine de la Principauté

La vedette d'EVER Monaco, du mardi 11 au jeudi 13 avril au Grimaldi forum, c'est bien sûr la voiture électrique avec les derniers modèles des constructeurs présentés en exposition et pour une bonne part proposés à l'essai gratuit dans les rues de la Principauté. Mais cette 12éme édition du salon dédié à la mobilité électrique et aux énergies renouvelables propose également un programme de tables rondes et de conférences scientifiques ainsi que quelques belles animations.

Trois jours d'événements, de débats, d'exposition et d'essais en ville de voitures ou deux-roues électriques : c'est ce que propose la 12ème édition d'EVER Monaco, qui s'ouvre demain mardi 11 avril à 10 heures au Grimaldi Forum à Monaco. Ce salon dédié aux les énergies renouvelables et aux véhicules écologiques se poursuivra jusqu'au 13 avril dans un nouvel espace d'exposition, situé sous la verrière du Grimaldi Forum, à seulement quelques pas du Ride & Drive. Un Ride & Drive qui représente d'ailleurs l'une des grandes attractions d'EVER.

Voitures, motos, scooters, vélos et même trottinettes électriques à l'essai

Car la plupart des voitures exposées à l'intérieur du Grimaldi Forum peuvent être essayées par le public dans les rues de Monaco. Les voitures tout comme d'ailleurs les deux roues électriques (motos, scooters ou vélo électriques) et même les trottinettes électriques. Autre attraction : la navette électrique autonome de Car Postal qui circulera dans toute la Principauté et dans laquelle il sera possible de monter. A noter que l’esplanade du Grimaldi Forum accueillera également des essais de motos électriques pour enfants, organisés par le Moto Club de Monaco avec la collaboration de la Ville d’Alès (le mercredi 12 et le jeudi 13 avril de 14 à 17 heures).

Les véhicules qu'il sera possible de voir et pour la plupart de tester ? Ils se trouveront dans le pôle automobile, une zone qui mettra en avant les véhicules contemporains et du futur, avec entre autres des voitures de sport écologiques, des voitures électriques, hybrides, hybrides rechargeables, et des véhicules électriques utilitaires. Des constructeurs et équipementiers d’envergure mondiale tels que KIA (partenaire majeur du salon), Toyota, BMW, Honda, Volkswagen, Venturi, Goodyear ou Renault viendront dévoiler leurs nouveautés.

La dernière vague électrique des constructeurs

D’autres entités telles que GoElectrix EMH (European Membrane House), ABB, le Confort Electrique, Electric Marathon, Gruau Electric, Mirofret, Mobee, La Poste de Monaco seront également présentes. Toyota présentera l’ensemble de sa gamme de mobilité durable : de l'i‐Road, un véhicule électrique à trois roues jusqu’au à la voiture à hydrogène (la Mirai) avec des véhicules hybrides et hybrides rechargeables.

Goodyear exposera ses nouveautés avec l’Eagle 360 Urban : une sphère imprimée en 3‐D. C'est le premier pneu concept doté d’intelligence artificielle et capable de ressentir, de décider, de se transformer et d’interagir. Honda présentera la NSX, sa super sportive hybride, en démonstration sur l’espace Ride & Drive pour tester les sensations de cette supercar "green". Volkswagen vient avec son monospace compact électrique BUDD‐E, le Combi version "Green" un travail basé sur l'écologie et la technologie.

Venturi, constructeur automobile basé à Monaco, parlera de sa prochaine tentative de record du monde de vitesse FIA en véhicule électrique. Le constructeur exposera les développements technologiques de ses monoplaces électriques pour le championnat international FIA Formula. Bref un superbe panorama sur la dernière vague de la mobilité électrique.

Tables rondes grand public et conférences scientifiques

Ajoutons dans les autres attractions que propose EVER, la troisième édition du Riviera Electric Challenge organisé par la ville de Cagnes-sur-Mer et la Principauté de Monaco avec l’appui de l’AVEM. Il partira de Cagnes demain mardi à 10 heures sur un parcours encore plus technique, avec des dénivelés importants et traversera 13 villes étapes différentes avec une arrivée à Monaco à 16 heures. Un rallye qui privilégie l'éco-conduite.

Au programme également des tables rondes grand public et des conférences scientifiques sur le thème de la mobilité durable. Parmi les sujets, il sera question des transports intelligents de demain avec des interventions sur les évolutions de l’autonomie des véhicules électriques et des systèmes de recharge. Véhicules connectés aux smart grids, avenir de l’hydrogène, logistique urbaine pour répondre à la problématique du dernier kilomètre font partie également des sujets abordés pendant ces trois journées sur la mobilité électrique.